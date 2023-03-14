Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem se entrega após agredir a ex com telha na frente da filha em Vitória

O suspeito, de 22 anos, chegou a cortar a cabeça da vítima ao bater nela com o objeto; ele mesmo acionou a polícia no início da madrugada desta terça-feira (14)

Publicado em 14 de Março de 2023 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 09:08
Um jovem de 22 anos decidiu se entregar à polícia depois de agredir a ex-companheira, de 25 anos, na frente da filha pequena deles. Tudo aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (14), em Vitória. A vítima chegou a ter a cabeça cortada por uma telha durante as agressões.
Conforme consta no boletim, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Avenida Marechal Campos pelo próprio suspeito, que contou ter agredido a vítima quando ela foi deixar a filha do casal, de apenas um ano e 11 meses, na casa dele. Naquele momento, ele pegou um pedaço de telha e agrediu a mulher.
Segundo o registro oficial, o jovem também chutou a ex-companheira e tentou enforcá-la. No meio das agressões, ela conseguiu sair correndo e pedir ajuda a um desconhecido, que a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), que também fica na Capital.
Após levar alguns pontos devido ao corte sofrido na cabeça, a vítima teria ido para a casa de uma amiga. Somente depois de o suspeito se entregar e estar detido, ela voltou ao local, a pedido da Polícia Militar, para que ambos fossem encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher.
Polícia Civil informou que o jovem, de 22 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e por constrangimento infantil (submeter criança ou adolescente sob própria guarda ou autoridade a vexame). Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados