Jovem se entrega após agredir a ex com telha na frente da filha em Vitória

Um jovem de 22 anos decidiu se entregar à polícia depois de agredir a ex-companheira, de 25 anos, na frente da filha pequena deles. Tudo aconteceu no início da madrugada desta terça-feira (14), em Vitória. A vítima chegou a ter a cabeça cortada por uma telha durante as agressões.
Conforme consta no boletim, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Avenida Marechal Campos pelo próprio suspeito, que contou ter agredido a vítima quando ela foi deixar a filha do casal, de apenas um ano e 11 meses, na casa dele. Naquele momento, ele pegou um pedaço de telha e agrediu a mulher.
Segundo o registro oficial, o jovem também chutou a ex-companheira e tentou enforcá-la. No meio das agressões, ela conseguiu sair correndo e pedir ajuda a um desconhecido, que a levou para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), que também fica na Capital.
Após levar alguns pontos devido ao corte sofrido na cabeça, a vítima teria ido para a casa de uma amiga. Somente depois de o suspeito se entregar e estar detido, ela voltou ao local, a pedido da Polícia Militar, para que ambos fossem encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher.
A Polícia Civil informou que o jovem, de 22 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e por constrangimento infantil (submeter criança ou adolescente sob própria guarda ou autoridade a vexame). Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.