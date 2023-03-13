Homem é preso após agredir e desfigurar rosto de mulher em Castelo

Um homem, de 34 anos, foi preso após agredir e desfigurar o rosto de uma mulher na madrugada desse domingo (12), no bairro Volta Redonda, em Castelo , no Sul do Estado . Ela ficou com lesões graves e está no hospital.

A Polícia Militar deu vou de prisão ao homem e o encaminhou à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Pexels

Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM) , a mulher relatou que estava em uma festa com o companheiro e, ao chegarem em casa, tiveram uma discussão, em que homem a agrediu com socos na face, causando lesões.

Ainda de acordo como o boletim da PM, foi dada voz de prisão ao agressor e ele e a vítima foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Castelo.

A médica responsável pelo atendimento informou à polícia que a mulher sofreu trauma orbital, apresentou dificuldade de visão e machucou o dedo. Ela deverá permanecer hospitalizada, pois necessita receber medicamentos e ser submetida a uma série de exames, podendo ser transferida para outra unidade devido à gravidade dos ferimentos. Já o conduzido apresentou pequena escoriação superficial ocular.

O homem foi conduzido pela PM à 7º Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para serem tomadas as medidas cabíveis.