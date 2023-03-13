Homem é preso após agredir e desfigurar rosto de mulher em Castelo

Um homem, de 34 anos, foi preso após agredir e desfigurar o rosto de uma mulher na madrugada desse domingo (12), no bairro Volta Redonda, em Castelo, no Sul do Estado. Ela ficou com lesões graves e está no hospital.
Segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a mulher relatou que estava em uma festa com o companheiro e, ao chegarem em casa, tiveram uma discussão, em que homem a agrediu com socos na face, causando lesões.
Ainda de acordo como o boletim da PM, foi dada voz de prisão ao agressor e ele e a vítima foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Castelo.
A médica responsável pelo atendimento informou à polícia que a mulher sofreu trauma orbital, apresentou dificuldade de visão e machucou o dedo. Ela deverá permanecer hospitalizada, pois necessita receber medicamentos e ser submetida a uma série de exames, podendo ser transferida para outra unidade devido à gravidade dos ferimentos. Já o conduzido apresentou pequena escoriação superficial ocular.
O homem foi conduzido pela PM à 7º Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para serem tomadas as medidas cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.