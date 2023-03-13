Dupla invade prédio em Jardim Camburi e rouba morador; veja vídeos

Após cerca de uma hora, usando uma chave micha, eles conseguiram entrar no apartamento do idoso. No local, ainda segundo a PC, eles roubaram um celular, três relógios, duas lanternas, R$ 2.500 e um cartão de crédito, junto com a senha. Eles saíram do prédio 1h14 da madrugada, entraram em um veículo e fugiram.