Um homem de 76 anos foi rendido dentro do próprio apartamento e teve vários bens levados, em um prédio de Jardim Camburi, Vitória, na última quinta-feira (9). Câmeras de videomonitoramento flagraram o trajeto dos criminosos (confira acima).
De acordo com a Polícia Civil, que divulgou as imagens, a dupla conseguiu abrir a porta da frente do condomínio e entrar no prédio por volta das 22h. Já na parte interna, eles seguiram para o terceiro andar e, logo depois, se esconderam na garagem, entre os carros.
Após cerca de uma hora, usando uma chave micha, eles conseguiram entrar no apartamento do idoso. No local, ainda segundo a PC, eles roubaram um celular, três relógios, duas lanternas, R$ 2.500 e um cartão de crédito, junto com a senha. Eles saíram do prédio 1h14 da madrugada, entraram em um veículo e fugiram.
Polícia pede ajuda
O delegado Fabiano Rosa, titular do 5º Distrito Policial de Vitória, pediu ajuda da população para encontrar os suspeitos. "A gente solicita que a população faça denúncia pelo telefone 181, porque pelas imagens a gente percebe que dá para identificar um dos indivíduos", disse.
Dupla invade prédio em Jardim Camburi e rouba morador; veja vídeos