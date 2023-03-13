Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Capital capixaba

Dupla invade prédio em Jardim Camburi e rouba morador; veja vídeos

Criminosos levaram celular, relógio e dinheiro de vítima de 76 anos; polícia pede ajuda para identificá-los

Publicado em 13 de Março de 2023 às 17:32

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 mar 2023 às 17:32
Um homem de 76 anos foi rendido dentro do próprio apartamento e teve vários bens levados, em um prédio de Jardim CamburiVitória, na última quinta-feira (9). Câmeras de videomonitoramento flagraram o trajeto dos criminosos (confira acima).
De acordo com a Polícia Civil, que divulgou as imagens, a dupla conseguiu abrir a porta da frente do condomínio e entrar no prédio por volta das 22h. Já na parte interna, eles seguiram para o terceiro andar e, logo depois, se esconderam na garagem, entre os carros.
Após cerca de uma hora, usando uma chave micha, eles conseguiram entrar no apartamento do idoso. No local, ainda segundo a PC, eles roubaram um celular, três relógios, duas lanternas, R$ 2.500 e um cartão de crédito, junto com a senha. Eles saíram do prédio 1h14 da madrugada, entraram em um veículo e fugiram.

Polícia pede ajuda

O delegado Fabiano Rosa, titular do 5º Distrito Policial de Vitória, pediu ajuda da população para encontrar os suspeitos. "A gente solicita que a população faça denúncia pelo telefone 181, porque pelas imagens a gente percebe que dá para identificar um dos indivíduos", disse.
Dupla invade prédio em Jardim Camburi e rouba morador; veja vídeos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim Camburi Polícia Civil Vitória (ES) Roubo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados