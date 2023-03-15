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Violência

Jovem é preso por ameaçar a ex e incendiar a casa dela em Guaçuí

Crime ocorreu no último domingo (12), no bairro Vila dos Professores; suspeito de 21 anos teve ajuda do irmão dele, de 20, que também foi preso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mar 2023 às 11:09

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:09

Delegacia de Polícia de Guaçuí
Delegacia de Polícia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PCES
Um jovem de 21 anos e o irmão dele, de 20, foram presos nesta terça-feira (14) suspeitos de atear fogo na casa de uma mulher de 29 anos no último domingo (12) em Guaçuí, na Região do Caparaó. A vítima é ex companheira do homem de 21 anos, que, segundo a Polícia Civil, chegou a ser preso por ameaçá-la.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 21 anos teria colocado fogo na casa da ex-companheira e o irmão dele o teria ajudado no crime. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, a equipe constatou que não havia mais chamas nem pessoas feridas, por isso foi necessário apenas o trabalho de rescaldo. A proprietária do imóvel informou que o incêndio teria sido criminoso e foi orientada a acionar a polícia.
Os dois irmãos foram presos no Centro de Guaçuí, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, pelos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e incêndio.
O ex-companheiro da vítima teria feito ameaça de morte contra ela no ano passado. Na ocasião, chegou a ser detido e ficar quatro meses preso. Mas, em fevereiro deste ano, ele voltou a ameaçar a vítima, invadiu a casa dela e quebrou vários objetos.
Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Guaçuí e após os procedimentos de praxe foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI).

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