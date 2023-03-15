Jovem é preso por ameaçar a ex e incendiar a casa dela em Guaçuí

Delegacia de Polícia de Guaçuí Crédito: Divulgação/PCES

Um jovem de 21 anos e o irmão dele, de 20, foram presos nesta terça-feira (14) suspeitos de atear fogo na casa de uma mulher de 29 anos no último domingo (12) em Guaçuí , na Região do Caparaó. A vítima é ex companheira do homem de 21 anos, que, segundo a Polícia Civil , chegou a ser preso por ameaçá-la.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 21 anos teria colocado fogo na casa da ex-companheira e o irmão dele o teria ajudado no crime. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, a equipe constatou que não havia mais chamas nem pessoas feridas, por isso foi necessário apenas o trabalho de rescaldo. A proprietária do imóvel informou que o incêndio teria sido criminoso e foi orientada a acionar a polícia.

Os dois irmãos foram presos no Centro de Guaçuí, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, pelos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e incêndio.

O ex-companheiro da vítima teria feito ameaça de morte contra ela no ano passado. Na ocasião, chegou a ser detido e ficar quatro meses preso. Mas, em fevereiro deste ano, ele voltou a ameaçar a vítima, invadiu a casa dela e quebrou vários objetos.