Morte de primos em posto de Cachoeiro ainda é mistério para a polícia

01

Observação

Uma das funcionárias da loja de conveniência contou que chegou ao local às 14h e foi informada por uma colega de trabalho que o veículo com as vítimas estacionou por volta de meio-dia e que os homens não saíram do carro.

02

Ação

Os primos Ricardo e Franz foram encontrados desacordados dentro de um carro estacionado. Segundo a Polícia Militar, uma médica que passava pelo local desconfiou e iniciou o socorro. Foi necessário quebrar o vidro traseiro do veículo para retirar os ocupantes.

03

Tentativa de resgate

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local. A equipe de socorro confirmou que um dos homens estava morto. Na segunda vítima houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso.

04

Perícia