Corpo de homem é achado com marcas de tiro em Cachoeiro de Itapemirim

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiro na manhã desta sexta-feira (3), ao lado de um carro, em uma estrada na localidade de Mangueira, no distrito de Pacatuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Uma viatura da Polícia Militar (PM) foi ao local, verificou as perfurações por disparos de arma e fogo e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e vai encaminhar o cadáver ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade. A ocorrência ainda está em andamento.
Em nota, a PM disse que testemunhas relataram que teriam escutado disparos de arma de fogo durante a madrugada e ao amanhecer avistaram um veículo abandonado na via. "O veículo foi guinchado, pois tinha sido furtado durante a madrugada no bairro Santo Antônio, também em Cachoeiro", informou.
Já a PC, comunicou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Além disso, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", completou.
A corporação ressaltou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.