Corpo de homem é achado com marcas de tiro em Cachoeiro de Itapemirim

Corpo de homem com marcas de tiro é encontrado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com marcas de tiro na manhã desta sexta-feira (3), ao lado de um carro, em uma estrada na localidade de Mangueira, no distrito de Pacatuba, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

Uma viatura da Polícia Militar (PM) foi ao local, verificou as perfurações por disparos de arma e fogo e confirmou o óbito. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e vai encaminhar o cadáver ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade. A ocorrência ainda está em andamento.

Em nota, a PM disse que testemunhas relataram que teriam escutado disparos de arma de fogo durante a madrugada e ao amanhecer avistaram um veículo abandonado na via. "O veículo foi guinchado, pois tinha sido furtado durante a madrugada no bairro Santo Antônio, também em Cachoeiro", informou.

Já a PC, comunicou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Além disso, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. "Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações", completou.