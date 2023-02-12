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Sul do ES

Homens mortos são achados dentro de carro em posto de Cachoeiro

Samu chegou a ser acionado, mas equipe de resgatado constatou que vítimas já estavam mortas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 21:10

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 21:10

Homens morrem em carro estacionado em posto de gasolina, em Cachoeiro de Itapemirim
Samu chegou a ser acionado, mas homens já estavam mortos Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro que estava estacionado em um posto de combustíveis no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (11). 
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar a informação de que havia dois indivíduos desacordados no interior de um veículo. Ao chegarem ao local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou o óbito das vítimas. A Polícia Civil foi acionada e os corpos retirados do veículo.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil na noite deste sábado (11) para saber se os homens foram identificados, se os corpos tinham marcas de violência e se há mais informações sobre o caso. Em nota, a Corporação informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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