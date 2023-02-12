Homens mortos são achados dentro de carro em posto de Cachoeiro

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil na noite deste sábado (11) para saber se os homens foram identificados, se os corpos tinham marcas de violência e se há mais informações sobre o caso. Em nota, a Corporação informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.