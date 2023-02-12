Homens mortos são achados dentro de carro em posto de Cachoeiro

Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro que estava estacionado em um posto de combustíveis no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde deste sábado (11).
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar a informação de que havia dois indivíduos desacordados no interior de um veículo. Ao chegarem ao local, os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou o óbito das vítimas. A Polícia Civil foi acionada e os corpos retirados do veículo.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil na noite deste sábado (11) para saber se os homens foram identificados, se os corpos tinham marcas de violência e se há mais informações sobre o caso. Em nota, a Corporação informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguarda o resultado dos exames.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.