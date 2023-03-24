PM é baleado pela própria arma ao entrar em viatura em Cariacica

O disparo acidental aconteceu após uma abordagem a um indivíduo que estava em atitude suspeita em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região. O suspeito, no entanto, fugiu correndo. Durante as buscas pelo local, os militares localizaram 131 pedras de crack e 10 pinos de cocaína. Foi na volta para a viatura que o policial acabou ferido.