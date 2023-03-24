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PM é baleado pela própria arma ao entrar em viatura em Cariacica

Disparo acidental aconteceu após abordagem a um suspeito em ponto de tráfico de drogas na região, e soldado foi atingido na perna; durante a ação, a PM apreendeu drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2023 às 13:58

Publicado em 24 de Março de 2023 às 13:58

Viatura da Polícia Militar
Policial foi baleado quando voltava para viatura em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um soldado da Polícia Militar foi baleado pela própria arma que utilizava em serviço durante um patrulhamento no bairro Santa Cecília, em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (24). Segundo a corporação, o policial estava voltando para a viatura quando a arma disparou acidentalmente e o atingiu na coxa esquerda. O policial militar foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde permaneceu consciente e estável. O nome e a idade dele não foram divulgados.
O disparo acidental aconteceu após uma abordagem a um indivíduo que estava em atitude suspeita em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região. O suspeito, no entanto, fugiu correndo. Durante as buscas pelo local, os militares localizaram 131 pedras de crack e 10 pinos de cocaína. Foi na volta para a viatura que o policial acabou ferido.
A Polícia Civil informou que as drogas apreendidas pelos militares foram entregues na 4ª Delegacia Regional da Cariacica, sem suspeitos conduzidos. As drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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