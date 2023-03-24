PM é baleado pela própria arma ao entrar em viatura em Cariacica

Um soldado da Polícia Militar foi baleado pela própria arma que utilizava em serviço durante um patrulhamento no bairro Santa Cecília, em Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (24). Segundo a corporação, o policial estava voltando para a viatura quando a arma disparou acidentalmente e o atingiu na coxa esquerda. O policial militar foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde permaneceu consciente e estável. O nome e a idade dele não foram divulgados.
O disparo acidental aconteceu após uma abordagem a um indivíduo que estava em atitude suspeita em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas na região. O suspeito, no entanto, fugiu correndo. Durante as buscas pelo local, os militares localizaram 131 pedras de crack e 10 pinos de cocaína. Foi na volta para a viatura que o policial acabou ferido.
A Polícia Civil informou que as drogas apreendidas pelos militares foram entregues na 4ª Delegacia Regional da Cariacica, sem suspeitos conduzidos. As drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.