Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Cachorro Messi, da PM, faz golaço e encontra 16 armas em Cachoeiro

Pastor alemão da PM localizou armamento dentro de aparelho de som durante buscas em uma casa no bairro Monte Cristo, na manhã desta sexta (24)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 mar 2023 às 11:24

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:24

Um cachorro da Polícia Militar, durante uma operação da corporação com a Polícia Civil, localizou 16 armas que estavam escondidas dentro de um aparelho de som em uma casa no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (24). Durante a ação, que teve objetivo de combater tráfico de drogas e crimes patrimoniais na cidade, outras três armas foram apreendidas em outro local da residência e um suspeito foi detido.
Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento Especializado de Narcóticos, delegado Felipe Vivas, o suspeito inicialmente apontou onde estavam três armas. Com a indicação do cão Messi, a PM chegou às outras 16, que estavam dentro de um aparelho de som antigo.
Um vídeo registrado no momento em que os policiais abriam o aparelho de som para verificar o que havia dentro. Após conseguirem desparafusar a parte de trás, os agentes começam a retirar as armas, contando a quantidade encontrada dentro do objeto. "Boa, meu garoto. Muito bom", diz um policial, agradecendo ao cão. "Golaço, hein, Messi", afirma outro, comemorando a apreensão.
O delegado Felipe Vivas explicou que as investigações começaram após o assassinato de um homem no dia 23 de fevereiro, no bairro Boa Esperança, com motivação relacionada ao tráfico de drogas. “Identificamos que os autores integram um grupo que estava disputando o tráfico de drogas na região. Representamos por busca e apreensão e hoje, oito alvos foram cumpridos. Em um deles, alvo responsável por guardar armas de fogo e drogas, encontramos 19 armas de fogo, possivelmente usadas nos crimes da região”, contou.
Operação da PC e PM
Operação da PC e PM Crédito: Divulgação/ PC
Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Gilson Carone, Monte Cristo e Boa Esperança. Além do armamento, drogas e munição foram apreendidas na ação que começou às 5h e reuniu 44 policiais.
O suspeito com as armas foi levado para a delegacia e, segundo o delegado, será autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
Cachorro Messi, da PM, faz golaço e encontra 16 armas em Cachoeiro

Veja Também

Entenda como o PCC atua e está por trás de 18 mortes no Norte do ES

Como funcionava esquema de tráfico de drogas dentro de hospital no ES

Trio sai de Minas, furta moto aquática para "rolê"e acaba preso na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados