Cachorro Messi, da PM, faz golaço e encontra 16 armas em Cachoeiro

Um cachorro da Polícia Militar, durante uma operação da corporação com a Polícia Civil, localizou 16 armas que estavam escondidas dentro de um aparelho de som em uma casa no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (24). Durante a ação, que teve objetivo de combater tráfico de drogas e crimes patrimoniais na cidade, outras três armas foram apreendidas em outro local da residência e um suspeito foi detido.
Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento Especializado de Narcóticos, delegado Felipe Vivas, o suspeito inicialmente apontou onde estavam três armas. Com a indicação do cão Messi, a PM chegou às outras 16, que estavam dentro de um aparelho de som antigo.
Um vídeo registrado no momento em que os policiais abriam o aparelho de som para verificar o que havia dentro. Após conseguirem desparafusar a parte de trás, os agentes começam a retirar as armas, contando a quantidade encontrada dentro do objeto. "Boa, meu garoto. Muito bom", diz um policial, agradecendo ao cão. "Golaço, hein, Messi", afirma outro, comemorando a apreensão.
O delegado Felipe Vivas explicou que as investigações começaram após o assassinato de um homem no dia 23 de fevereiro, no bairro Boa Esperança, com motivação relacionada ao tráfico de drogas. “Identificamos que os autores integram um grupo que estava disputando o tráfico de drogas na região. Representamos por busca e apreensão e hoje, oito alvos foram cumpridos. Em um deles, alvo responsável por guardar armas de fogo e drogas, encontramos 19 armas de fogo, possivelmente usadas nos crimes da região”, contou.
Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Gilson Carone, Monte Cristo e Boa Esperança. Além do armamento, drogas e munição foram apreendidas na ação que começou às 5h e reuniu 44 policiais.
O suspeito com as armas foi levado para a delegacia e, segundo o delegado, será autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.
Cachorro Messi, da PM, faz golaço e encontra 16 armas em Cachoeiro