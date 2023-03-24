Cachorro Messi, da PM, faz golaço e encontra 16 armas em Cachoeiro

Um cachorro da Polícia Militar , durante uma operação da corporação com a Polícia Civil , localizou 16 armas que estavam escondidas dentro de um aparelho de som em uma casa no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (24). Durante a ação, que teve objetivo de combater tráfico de drogas e crimes patrimoniais na cidade, outras três armas foram apreendidas em outro local da residência e um suspeito foi detido.

Segundo o titular da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e Departamento Especializado de Narcóticos, delegado Felipe Vivas, o suspeito inicialmente apontou onde estavam três armas. Com a indicação do cão Messi, a PM chegou às outras 16, que estavam dentro de um aparelho de som antigo.

Um vídeo registrado no momento em que os policiais abriam o aparelho de som para verificar o que havia dentro. Após conseguirem desparafusar a parte de trás, os agentes começam a retirar as armas, contando a quantidade encontrada dentro do objeto. "Boa, meu garoto. Muito bom", diz um policial, agradecendo ao cão. "Golaço, hein, Messi", afirma outro, comemorando a apreensão.

O delegado Felipe Vivas explicou que as investigações começaram após o assassinato de um homem no dia 23 de fevereiro, no bairro Boa Esperança , com motivação relacionada ao tráfico de drogas. “Identificamos que os autores integram um grupo que estava disputando o tráfico de drogas na região. Representamos por busca e apreensão e hoje, oito alvos foram cumpridos. Em um deles, alvo responsável por guardar armas de fogo e drogas, encontramos 19 armas de fogo, possivelmente usadas nos crimes da região”, contou.

Operação da PC e PM Crédito: Divulgação/ PC

Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Gilson Carone, Monte Cristo e Boa Esperança. Além do armamento, drogas e munição foram apreendidas na ação que começou às 5h e reuniu 44 policiais.

O suspeito com as armas foi levado para a delegacia e, segundo o delegado, será autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.