Como funcionava esquema de tráfico de drogas dentro de hospital no ES

Operação investiga dois funcionários suspeitos de fornecer drogas a presos em hospital de Colatina Crédito: Wando Fagundes

A operação foi realizada pela Sejus e pelo Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) da PC. As investigações foram iniciadas a partir de levantamentos da Polícia Penal e da Polícia Militar após denúncias.

As investigações foram iniciadas a partir de levantamentos da Polícia Penal, que participou da operação Crédito: Wando Fagundes

Segundo as corporações, os levantamentos apontam que os presos do semiaberto seriam ameaçados pelo coordenador do núcleo de trabalho do hospital, responsável por monitorar a atividade deles na unidade.

O funcionário extorquia dinheiro deles e dos familiares, além de ameaçar a dupla de desligamento do programa de ressocialização. Parte do dinheiro era utilizada para o tráfico de drogas nas dependências do local.

Os servidores públicos obrigavam também os internos a comprarem os entorpecentes com traficantes de Colatina e Baixo Guandu e, na sequência, revendê-los. Os presos ainda eram obrigados a repassar os valores da venda aos funcionários investigados.

Segundo o responsável pela investigação, o Deverly Pereira Júnior, o comércio de drogas dentro do hospital acontecia há alguns meses.

“Conforme as denúncias relatam, já tinham alguns meses que essa prática acontecia. A Sejus e a Delegacia de Narcóticos do município também já tinham observado movimentações estranhas, além da trocas de objetos entre os presos e os funcionários. O que vamos tentar, ao longo do inquérito, é evidenciar como sendo um comércio da droga”, afirma o delegado.

Material apreendido

Os materiais que comprovam o comércio de entorpecentes dentro do hospital foram encontrados em um sótão. No local, foram apreendidas embalagens de drogas e material para o uso de crack e cocaína, completou Deverly.

“Nós pedimos mandados de buscas e apreensão para o hospital e para as residências desses funcionários. Nada foi achado nas casas, mas no hospital foi encontrado material de uso próprio. Papelotes de cocaína, lata e cachimbo para uso de crack estavam no sótão do centro cirúrgico. Um local de difícil acesso onde só o pessoal que trabalha na manutenção chega lá”, afirma o delegado.

Material para uso de drogas foram encontrados em hospital de Colatina

Os dois funcionários foram conduzidos à Delegacia Regional do município, onde foram ouvidos e liberados. Segundo o delegado, a investigação continua para comprovar a participação deles no esquema.

Se comprovada, os investigados poderão responder pela prática dos delitos de extorsão, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

“Até o final da investigação, esses funcionários serão ouvidos e interrogados, e a partir daí e dos outros elementos que temos, filmagens e quebra de sigilo, vamos tentar comprovar essas denúncias", disse.

O delegado também disse que o material foi levado para a Delegacia e, posteriormente, será encaminhado à perícia.

Operação investiga dois funcionários suspeitos de fornecer drogas a presos que trabalhavam no hospital de Colatina Crédito: Wando Fagundes

O que diz a Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pelo do Hospital Estadual Silvio Avidos, informou que os servidores envolvidos na operação serão afastados de suas atividades e terão as condutas laborais apuradas por meio de processos de sindicância.