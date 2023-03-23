Dois funcionários são suspeitos de fornecer drogas a presos em hospital do ES

Material utilizado para consumir drogas foi encontrado em local de difícil acesso no Hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois funcionários do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , são suspeitos de fornecerem drogas para presos do regime semiaberto que trabalham na unidade. Eles foram levados para a Delegacia do município para serem ouvidos. No sótão do hospital foram apreendidas embalagens de drogas e material para o uso dos entorpecentes.

Um detento deixou o local algemado, pois com ele foi encontrado um aparelho celular – cujo uso por pessoas nesta condição é proibido por lei. A operação foi realizada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e pelo Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil após o recebimento de denúncias.

“A partir de denúncias de que presos do regime semiaberto que trabalham na obra do hospital estariam adquirindo drogas de pessoas no hospital e fazendo uso, nós pedimos mandados de buscas e apreensão para o hospital e nas residências desses funcionários. [...] São dois funcionários, encarregados da vigilância e coordenação desses presos, que são os suspeitos de estarem comercializando essas drogas", afirma o delegado Deverly Pereira Júnior, responsável pela investigação.

O esquema

As investigações, iniciadas a partir de levantamentos da Polícia Penal e da Polícia Militar, apontam que o responsável pelo núcleo de trabalho do hospital, responsável por coordenar a atividade de presos do regime semiaberto, exigia vantagem deles e dos respectivos familiares sob a ameaça de desligá-los do programa de ressocialização.

Os servidores públicos ainda utilizam parte do dinheiro extorquido para o tráfico de drogas nas dependências do local, obrigando os internos a comprarem os entorpecentes com traficantes de Colatina e Baixo Guandu e, na sequência, revendê-los. Os valores da venda do entorpecente deveriam ser repassados aos funcionários investigados.

Segundo apuração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste, que esteve no local, durante a ação policial também foram encontradas pequenas sacolas rasgadas, que seria de embalagens das drogas recebidas e usadas pelos detentos no sótão do hospital.

“Nas residências não foram encontrados nenhum material ilícito, mas no hospital foi encontrado material de uso próprio. Muito papelote de cocaína, lata e cachimbo para uso de crack estavam no sótão do centro cirúrgico. Um local de difícil acesso onde só o pessoal que trabalha na manutenção chega. E foi lá que encontramos o material que evidencia que o uso de droga estava ocorrendo”, disse o delegado.

Material para uso de drogas foram encontrados em hospital de Colatina

Por nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) e a PC informaram que o objetivo da ação, além do cumprimento das medidas judiciais, é colher elementos de prova que possam apoiar nas investigações em curso, bem como identificar outros suspeitos envolvidos ou, ainda, outros crimes eventualmente praticados.

Os investigados foram conduzidos à Delegacia Regional do município, onde foram ouvidos e liberados. Já o interno que exercia atividade laboral no hospital retornou ao sistema prisional após ser ouvido pela autoridade policial.

O que diz a Sesa

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , responsável pelo do Hospital Estadual Silvio Avidos, informou que os servidores envolvidos na operação serão afastados de suas atividades e terão suas condutas laborais apuradas por meio de processos de sindicância.