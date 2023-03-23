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Em Bebedouro

Jovem é morto em ataque a tiros e adolescente fica ferida em Linhares

Segundo a PM, testemunhas contaram que seis pessoas cercaram as vítimas e começaram a atirar; a adolescente baleada não corre risco de morte
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mar 2023 às 09:50

Publicado em 23 de Março de 2023 às 09:50

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros e uma adolescente, de 15, também foi baleada e ficou ferida no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (22), por volta de 22h. Segundo a Polícia Militar, Bruno Ferreira foi atingido após um ataque na rua Maria Nair da Costa e faleceu no local.
A PM disse que testemunhas relataram que um grupo de seis pessoas cercaram as vítimas, que estavam conversando, e começaram a atirar contra Bruno, que apresentava 18 perfurações de tiros espalhadas pelo corpo. A adolescente foi atingida por três disparos (no abdômen, na mão direita e no cotovelo direito). Segundo a corporação, os ferimentos foram sem gravidade.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento às vítimas. Não há informações atuais sobre o estado de saúde da adolescente. Ela foi encaminhada para um hospital em Colatina, no Noroeste do Estado, segundo ocorrência registrada pela polícia.
O corpo de Bruno foi recolhido e depois encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A reportagem de A Gazeta solicitou informações sobre o caso à Polícia Civil. A corporação informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse a PC, em nota.

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