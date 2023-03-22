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Parcialmente interditada

Ciclista morre após batida com caminhão na BR 101 em Linhares

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos colidiram e o ciclista não resistiu e morreu no local

Publicado em 22 de Março de 2023 às 15:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 mar 2023 às 15:57
Um ciclista de 40 anos morreu após um acidente envolvendo um caminhão na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 15h, no km 149,9 da BR 101, na altura do bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos colidiram e o Ozias Constante não resistiu e faleceu no local.
Imagens registradas por câmera de segurança mostram o momento em que o caminhão segue pela rodovia e atinge a bicicleta, que vinha de outro sentido. De acordo com a PRF, o ciclista teria atravessado na rodovia sem observar o fluxo de veículos na via. 
A PRF informou que uma faixa da pista lateral no sentido decrescente (sentido norte) ficou interditada por cerca de duas horas, sendo liberada por volta das às 17h. 
Ciclista morre em acidente na BR 101 em Linhares.
Ciclista morre após batida com caminhão na BR 101 em Linhares Crédito: PRF | Divulgação
A Eco101 informou que foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de Polícia Civil e IML. 
Em nota encaminhada para a TV Gazeta Norte, a empresa responsável pelo caminhão informou que o motorista parou e prestou assistência ao ciclista, aguardando a chegada das equipes. Disse que o veículo está apto para o transporte com documentação em dia. Por fim, lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando assistência aos familiares da vítima quanto aos funcionários envolvidos.
O corpo de Ozias foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado, mas ainda não foi procurado até a manhã desta quinta-feira (23). Segundo a PRF, a vítima era da Serra, na Grande Vitória.

Atualização

23/03/2023 - 9:21
Após publicação desta matéria, a reportagem teve acesso à identificação da vítima e mais detalhes sobre o acidente. O texto foi atualizado.

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Acidente BR 101 Linhares PRF trânsito Eco101
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