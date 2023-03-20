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Jovem morreu

Motorista que atropelou adolescente em Linhares se apresenta à polícia

Segundo a Polícia Civil, como homem se apresentou voluntariamente, acompanhado de um advogado, e foi ouvido e liberado; carro foi apreendido e periciado

Publicado em 20 de Março de 2023 às 13:48

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mar 2023 às 13:48
Momentos antes do acidente, em Linhares V
Momentos antes do acidente, em Linhares V Crédito: Reprodução/Câmera de videomonitoramento
Após atropelar o adolescente Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, na avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (18), o motorista do carro que atingiu o jovem – que morreu no local do acidente – procurou a Delegacia Regional o município, acompanhado de um advogado, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo a Polícia Civil, por ter se apresentado voluntariamente, o homem foi ouvido e liberado. 
Imagens mostram o momento em que o atropelamento aconteceu. A Polícia Militar informou que o motorista fugiu em seguida, sem prestar socorro. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. O carro foi apreendido e periciado.

Família pede justiça

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a mãe de Rhayck, Gleiciane de Oliveira de Souza, disse que o filho estava de bicicleta e estava indo jogar bola. “Ele estava descendo a rua, foi passar perto de um entulho que tem lá no local e aí deu uma afastada do canto e foi quando o carro atropelou ele”, contou.
Adolescente de 12 anos morre após ser atropelado por carro em Linhares
Rhayck Souza do Nascimento tinha 12 anos e faria aniversário no próximo dia 26 de março Crédito: Arquivo pessoal
Gleiciane disse que o filho, chamado carinhosamente de Kiko, era o segundo mais velho de quatro filhos. Ela disse que a saudade vai ser grande. “Só quero justiça, que esse covarde seja responsabilizado”, falou.

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