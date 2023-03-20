Linhares investiga suspeita de quarta morte por dengue

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue Crédito: Divulgação

Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo , investiga a suspeita de quarta morte por dengue no município. Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, que se trata de um paciente, que não teve a identidade informada, que havia sido notificado com a doença.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 16 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo desde o início do ano até a semana epidemiológica que se encerrou no dia 11 de março. Ao todo, 45.671 pessoas foram notificadas com dengue neste período.

Linhares possui a confirmação de três mortes – de moradores dos bairros Juparanã, Novo Horizonte e Nova Betânia. Por nota, a prefeitura informou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à dengue. A cidade é, ao lado de Castelo, a que mais possui óbitos pela doença no Estado.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Sesa para obter informações sobre a notificação da morte sob investigação em Linhares. O texto será atualizado quando a resposta chegar.

Dona de casa foi 3ª vítima na cidade

TV Gazeta Norte, A terceira morte deste ano por dengue que estava em investigação em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi confirmada pelo município e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo apuração da a vítima é a dona de casa Eliane Maria da Costa, de 50 anos, moradora do bairro Nova Betânia.