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Aumento de casos

Linhares investiga suspeita de quarta morte por dengue

Informação foi passada pela prefeitura nesta segunda-feira (20); município disse que se trata de um paciente, sem identidade informada, que havia sido notificado com a doença
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mar 2023 às 10:16

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:16

Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue Crédito: Divulgação
Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, investiga a suspeita de quarta morte por dengue no município. Nesta segunda-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, que se trata de um paciente, que não teve a identidade informada, que havia sido notificado com a doença.
De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 16 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo desde o início do ano até a semana epidemiológica que se encerrou no dia 11 de março. Ao todo, 45.671 pessoas foram notificadas com dengue neste período.
Linhares possui a confirmação de três mortes – de moradores dos bairros Juparanã, Novo Horizonte e Nova Betânia. Por nota, a prefeitura informou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à dengue. A cidade é, ao lado de Castelo, a que mais possui óbitos pela doença no Estado.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Sesa para obter informações sobre a notificação da morte sob investigação em Linhares. O texto será atualizado quando a resposta chegar.

Dona de casa foi 3ª vítima na cidade

A terceira morte deste ano por dengue que estava em investigação em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi confirmada pelo município e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo apuração da TV Gazeta Nortea vítima é a dona de casa Eliane Maria da Costa, de 50 anos, moradora do bairro Nova Betânia.
Familiares informaram que a mulher foi internada com sintomas de dengue, como dor de cabeça, febre, vômito e manchas pelo corpo na última quarta-feira (8). Na madrugada do dia seguinte, quinta-feira (9), ela morreu. Eliane morava com o marido, a mãe dela e uma filha.

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