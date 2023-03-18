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Perigo na BR 101: gado invade trecho da rodovia em Linhares

Um guincho da Eco101, concessionária da rodovia, precisou ir até o local para afugentar os animais da pista. Não houve interdição no trecho

Publicado em 18 de Março de 2023 às 18:24

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 mar 2023 às 18:24
Vacas e bois invadiram, neste sábado (18), um trecho do km 145 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um guincho da Eco101, concessionária da rodovia, precisou ir até o local para afugentar os animais da pista.
No vídeo é possível ver dezenas de animais atravessando a rodovia. Um motociclista que passava pelo local precisou diminuir a velocidade para esperar que os animais passassem. Segundo a Eco, não houve interdição no trecho.
A concessionária informou que realiza campanhas de conscientização dos proprietários rurais sobre a importância de manter os animais em segurança e realizar constantemente a manutenção das cerca de suas propriedades.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que, em casos como esse, quando identificado, o responsável pelos animais precisa assinar um termo circunstanciado, que pode resultar em multa ou prisão, de acordo com Decreto-Lei 3688/1941 das Lei das Contravenções Penais.
Em caso de animal na pista, usuários devem ligar para o 0800 7701 101, canal da Eco101.

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