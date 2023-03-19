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Adolescente de 12 anos morre após ser atropelado por carro em Linhares

Câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente, na noite de sábado (18). Motorista ainda não foi identificado

Publicado em 19 de Março de 2023 às 16:19

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 mar 2023 às 16:19
Adolescente de 12 anos morre após ser atropelado por carro em Linhares
Rhayck Souza do Nascimento tinha 12 anos e faria aniversário no próximo dia 26 de março Crédito: Arquivo pessoal
O adolescente Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu na noite de sábado (18) após ser atropelado por um carro na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Estado. A família pede justiça.
Polícia Militar informou que o veículo fugiu do local sem prestar socorro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos. Veja a seguir um vídeo do momento do acidente:
Segundo a mãe de Rhayck, Gleiciane, o acidente aconteceu quando o menino estava indo jogar bola, de bicicleta. “Ele estava descendo a rua, foi passar perto de um entulho que tem lá no local e aí deu uma afastada do canto e foi quando o carro atropelou ele”, contou.
Gleiciane disse que o filho, chamado carinhosamente de “Kiko”, era o segundo entre quatro irmãos. E a saudade vai ser grande. “Só quero justiça, que esse covarde seja responsabilizado”, falou.
Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. “Até o momento o motorista do veículo não foi localizado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil”, completou.

Motorista se apresentou

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do carro se apresentou voluntariamente à Delegacia Regional de Linhares na manhã desta segunda-feira (20), acompanhado de um advogado. 
"Ele prestou depoimento e foi liberado, pois se apresentou voluntariamente. O veículo foi periciado e o caso seguirá sob investigação da Dipo de Linhares", disse a corporação.

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