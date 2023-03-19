Adolescente de 12 anos morre após ser atropelado por carro em Linhares

Rhayck Souza do Nascimento tinha 12 anos e faria aniversário no próximo dia 26 de março Crédito: Arquivo pessoal

O adolescente Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu na noite de sábado (18) após ser atropelado por um carro na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares , no Norte do Estado . A família pede justiça.

Segundo a mãe de Rhayck, Gleiciane, o acidente aconteceu quando o menino estava indo jogar bola, de bicicleta. “Ele estava descendo a rua, foi passar perto de um entulho que tem lá no local e aí deu uma afastada do canto e foi quando o carro atropelou ele”, contou.

Gleiciane disse que o filho, chamado carinhosamente de “Kiko”, era o segundo entre quatro irmãos. E a saudade vai ser grande. “Só quero justiça, que esse covarde seja responsabilizado”, falou.

Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. “Até o momento o motorista do veículo não foi localizado. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil”, completou.

Motorista se apresentou

De acordo com a Polícia Civil, o condutor do carro se apresentou voluntariamente à Delegacia Regional de Linhares na manhã desta segunda-feira (20), acompanhado de um advogado.