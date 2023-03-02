Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Com o impacto da batida, o corpo de Gilmar foi parar dentro de uma vala, às margens da estrada. Já o carro rodou, bateu a roda no meio-fio e parou em cima do canteiro da BR 101.

Ainda de acordo com a PRF, o motociclista morreu no local e uma faixa da local precisou ser interditada. O motorista do automóvel fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.