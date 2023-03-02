Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Um motociclista de 52 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, na altura do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A batida aconteceu no km 141, no final da manhã desta quinta-feira (2). Segundo a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, a vítima foi identificada como Gilmar Lopes dos Santos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão aconteceu quando o condutor da moto saía da rodovia para acessar a pista lateral, e o Ford Fiesta trafegava na faixa da esquerda da via marginal.
Com o impacto da batida, o corpo de Gilmar foi parar dentro de uma vala, às margens da estrada. Já o carro rodou, bateu a roda no meio-fio e parou em cima do canteiro da BR 101.
Ainda de acordo com a PRF, o motociclista morreu no local e uma faixa da local precisou ser interditada. O motorista do automóvel fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A perícia da Polícia Civil está atuando no local e, por enquanto, só informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.