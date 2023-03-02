Ex-policial é condenado a 19 anos de prisão por morte de empresário no ES

Julgamento aconteceu no Fórum de Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly

A vítima foi morta a tiros, dentro do carro que dirigia, quando ia pagar pelo resgate da mulher, Maria Carmem Comério, que havia sido sequestrada três dias antes. A defesa da família afirmou para a reportagem da TV Gazeta Norte que tinha provas suficientes para incriminar o suspeito.

Carlos Antônio Comério foi assassinado quando ia pagar o resgate da mulher Crédito: Arquivo | TV Gazeta

Filha do casal, Karla Comério Malverdi afirmou que a sentença traz um senso de justiça para a família, mas que a falta de informações sobre o corpo da mãe, que nunca foi encontrado, é angustiante. Maria Carmem foi dada como morta ao longo do processo.

“O júri representa a resposta de um pedido de justiça. Foram 17 anos de impunidade. Era necessário o julgamento para seguir a página da vida. Foi Rômulo Augusto Calegari que matou o meu pai. A incerteza era muito angustiante. Eu fiz um apelo durante o meu depoimento, mas o coração do Rômulo não foi tocado. Eu só queria enterrar a minha mãe, mas não foi dessa vez”, disse.

Carmem Maria Comério foi sequestrada, dada como morta e o corpo dela nunca foi encontrado Crédito: Arquivo | TV Gazeta

O advogado de acusação, Homero Mafra, comentou que essa é uma ferida que não está cicatrizada. “A gente espera que as pessoas condenadas pelo processo informem onde esse corpo foi colocado”, comentou.