Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conceição da Barra

Ex-policial é condenado a 19 anos de prisão por morte de empresário no ES

Júri popular condenou Rômulo Augusto Calegari pelo homicídio de Carlos Antônio Comério, cometido em 2006; ex-militar poderá recorrer em liberdade

Publicado em 02 de Março de 2023 às 13:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mar 2023 às 13:11
Pessoas aguardam pelo julgamento no fórum
Julgamento aconteceu no Fórum de Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly
O ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo homicídio qualificado do empresário Carlos Antônio Comério, ocorrido em abril de 2006, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O júri popular teve início na manhã de quarta-feira (1) e terminou por volta da 1h20 da madrugada desta quinta-feira (2), no Fórum do município.
A vítima foi morta a tiros, dentro do carro que dirigia, quando ia pagar pelo resgate da mulher, Maria Carmem Comério, que havia sido sequestrada três dias antes. A defesa da família afirmou para a reportagem da TV Gazeta Norte que tinha provas suficientes para incriminar o suspeito.
Carlos Antônio Comério foi assassinado quando ia pagar o resgate da mulher
Carlos Antônio Comério foi assassinado quando ia pagar o resgate da mulher Crédito: Arquivo | TV Gazeta
Filha do casal, Karla Comério Malverdi afirmou que a sentença traz um senso de justiça para a família, mas que a falta de informações sobre o corpo da mãe, que nunca foi encontrado, é angustiante. Maria Carmem foi dada como morta ao longo do processo.
“O júri representa a resposta de um pedido de justiça. Foram 17 anos de impunidade. Era necessário o julgamento para seguir a página da vida. Foi Rômulo Augusto Calegari que matou o meu pai. A incerteza era muito angustiante. Eu fiz um apelo durante o meu depoimento, mas o coração do Rômulo não foi tocado. Eu só queria enterrar a minha mãe, mas não foi dessa vez”, disse.
Carmem Maria Comério foi sequestrada, dada como morta e o seu corpo nunca foi encontrado
Carmem Maria Comério foi sequestrada, dada como morta e o corpo dela nunca foi encontrado Crédito: Arquivo | TV Gazeta
O advogado de acusação, Homero Mafra, comentou que essa é uma ferida que não está cicatrizada. “A gente espera que as pessoas condenadas pelo processo informem onde esse corpo foi colocado”, comentou.
Em posicionamento, o advogado Márcio Bezerra, que faz a defesa do ex-policial, afirmou que respeita a decisão do conselho de sentença, mas que vai recorrer “porque a decisão foi contrária à prova dos autos”. O cliente, Rômulo Augusto Calegari, vai poder recorrer em liberdade.

Veja Também

Adolescente morto: PMs foram presos em flagrante por crime de homicídio

Mulher com bicicleta morre atropelada na Reta da Penha em Vitória

Acidente entre moto e caminhão mata uma pessoa e deixa outra ferida em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra homicídio Justiça TJES ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados