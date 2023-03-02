Acidente entre moto e caminhão mata uma pessoa e deixa outra ferida em Colatina

Acidente aconteceu em uma ladeira perto de uma cerâmica em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (1). De acordo com a Polícia Militar, Raquel Martins de Souza, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela estava na garupa da motocicleta, que era conduzida por Carlos Willian dos Santos, socorrido em estado grave para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão contou para os policiais que estava subindo uma ladeira com curva quando se deparou com a moto, uma Honda CG 125, vindo no outro sentido, em alta velocidade e sem controle, que invadiu a contramão e bateu no para-choque do caminhão. Não houve outras testemunhas para relatar a possível dinâmica da batida.

Os militares chegaram ao local do acidente quando aconteciam os atendimentos às vítimas, com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros. O condutor da moto já havia sido levado para o hospital naquele momento.

Com o impacto da colisão a moto ficou bastante danificada. A batida aconteceu perto de uma cerâmica em um trecho da ES 080, entre o distrito de Boapaba e Colatina, em uma região rural, por volta das 15h.