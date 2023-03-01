Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Daniele Rodrigues, mãe da adolescente, informou à reportagem de A Gazeta que a menina chegou da escola e disse que ia para a casa de uma amiga - que reside no mesmo bairro. Já a noite, a adolescente mandou uma mensagem para a mãe informando que iria jantar na casa da amiga e que já estava indo embora. Minutos depois, a própria amiga ligou para a mãe de Ysabella, dizendo que a estudante já estava indo para casa.