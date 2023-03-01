Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Atualização
02/03/2023 - 3:33
A mãe da adolescente informou nesta quinta-feira (2) que a estudante foi encontrada e passa bem.
A família de Ysabella Rodrigues está desesperada por notícias da adolescente. A estudante, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (28) após sair para a casa de uma amiga no bairro Santo Antônio, em Colatina.
Daniele Rodrigues, mãe da adolescente, informou à reportagem de A Gazeta que a menina chegou da escola e disse que ia para a casa de uma amiga - que reside no mesmo bairro. Já a noite, a adolescente mandou uma mensagem para a mãe informando que iria jantar na casa da amiga e que já estava indo embora. Minutos depois, a própria amiga ligou para a mãe de Ysabella, dizendo que a estudante já estava indo para casa.
"A amiga de Ysabella me ligou, passou uns 20 minutos e ela não apareceu em casa. Achamos estranho pois essa amiga de Ysabella mora próximo da gente - a aproximadamente uns cinco minutos daqui de casa", disse a mãe da estudante.
Daniele também informou que Ysabella saiu de casa sem celular e documento. Quando foi vista pela última vez, a jovem vestia o uniforme da rede municipal de Colatina, e usava um tênis rosa e uma mochila preta.
A família registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.