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Família busca por adolescente desaparecida em Colatina

Ysabella Rodrigues, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (28) após sair para a casa de uma amiga no bairro Santo Antônio, em Colatina

Publicado em 01 de Março de 2023 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 16:45
Ysabella Rodrigues, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (28)
Ysabella Rodrigues, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (28) Crédito: Arquivo pessoal | Montagem A Gazeta

Atualização

02/03/2023 - 3:33
A mãe da adolescente informou nesta quinta-feira (2) que a estudante foi encontrada e passa bem. 
A família de Ysabella Rodrigues está desesperada por notícias da adolescente. A estudante, de 14 anos, está desaparecida desde a noite desta terça-feira (28) após sair para a casa de uma amiga no bairro Santo Antônio, em Colatina.  
Daniele Rodrigues, mãe da adolescente, informou à reportagem de A Gazeta que a menina chegou da escola e disse que ia para a casa de uma amiga - que reside no mesmo bairro. Já a noite, a adolescente mandou uma mensagem para a mãe informando que iria jantar na casa da amiga e que já estava indo embora. Minutos depois, a própria amiga ligou para a mãe de Ysabella, dizendo que a estudante já estava indo para casa. 
"A amiga de Ysabella me ligou, passou uns 20 minutos e ela não apareceu em casa. Achamos estranho pois essa amiga de Ysabella mora próximo da gente - a aproximadamente uns cinco minutos daqui de casa", disse a mãe da estudante. 
Daniele também informou que Ysabella saiu de casa sem celular e documento. Quando foi vista pela última vez, a jovem vestia o uniforme da rede municipal de Colatina, e usava um tênis rosa e uma mochila preta.
A família registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. 

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