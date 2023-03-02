Mulher com bicicleta morre atropelada na Reta da Penha em Vitória

Uma mulher ainda não identificada foi atropelada na noite dessa quarta-feira (1), na Reta da Penha, em Vitória. No boletim de atendimento consta que a vítima estava em situação de rua e atravessava a via com uma bicicleta quando foi atingida por um carro branco.
O documento narra que o motorista do Hyundai Creta trafegava no sentido Avenida Fernando Ferrari, quando a mulher atravessou a via, aparentando estar alcoolizada. Na imagem enviada à reportagem de A Gazeta é possível ver a mulher caída no asfalto e a bicicleta caída a alguns metros dela.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na madrugada desta quinta-feira (2) para uma ocorrência de colisão fatal na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura do bairro Santa Luíza. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser examinado e liberado aos familiares.
A corporação explicou que o motorista do veículo, de 27 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação.