Moto fica pendurada em carro após acidente na BR 101 em Linhares

Uma moto ficou pendurada em um carro após os veículos colidiram em um acidente na manhã desta sexta-feira (17), no km 139 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista ficou ferido.
As informações iniciais da corporação são de que a vítima teve ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro do motociclista. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela PRF.
A reportagem procurou a Eco101, concessionária da rodovia. Assim que houver retorno o texto será atualizado.