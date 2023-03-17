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Moto fica pendurada em carro após acidente na BR 101 em Linhares

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), no km 139 da BR 101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista ficou ferido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mar 2023 às 15:25

Publicado em 17 de Março de 2023 às 15:25

Uma moto ficou pendurada em um carro após os veículos colidiram em um acidente na manhã desta sexta-feira (17), no km 139 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista ficou ferido.
As informações iniciais da corporação são de que a vítima teve ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o socorro do motociclista. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela PRF.
A reportagem procurou a Eco101, concessionária da rodovia. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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