Motorista fica ferido durante tentativa de assalto em Linhares

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para ir até a BR 101, na entrada do Córrego Farias. Os militares informaram que o homem foi atingido na estrada em uma tentativa de roubo e prosseguiu até a rodovia federal, quando desembarcou e pediu ajuda para chegar ao hospital.
A vítima foi socorrida por terceiros para um hospital particular. Os policiais prestaram apoio à equipe da Eco 101 no transporte do carro da vítima até a delegacia regional do município para perícia.
Havia sangue no interior do veículo e marca de um disparo no vidro do motorista.
Sobre o crime, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação. Denuncias anônimas, que ajudem no trabalho da polícia, podem ser feitas pelo 181.