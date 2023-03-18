Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Motorista fica ferido durante tentativa de assalto em Linhares

Segundo a polícia, a vítima conseguiu pedir socorro e foi levada por populares para um hospital particular, onde segue internado

Publicado em 18 de Março de 2023 às 13:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2023 às 13:54
Motorista é ferido durante tentativa de assalto na BR 101
Motorista é ferido durante tentativa de assalto na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motorista foi baleado durante uma tentativa de assalto no km 137 da BR 101, na entrada do Córrego Farias, interior de Linhares, na noite desta sexta-feira (17). Segundo a polícia, a vítima conseguiu pedir socorro e foi levada por populares para um hospital particular, onde segue internado.
Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para ir até a BR 101, na entrada do Córrego Farias. Os militares informaram que o homem foi atingido na estrada em uma tentativa de roubo e prosseguiu até a rodovia federal, quando desembarcou e pediu ajuda para chegar ao hospital.
A vítima foi socorrida por terceiros para um hospital particular. Os policiais prestaram apoio à equipe da Eco 101 no transporte do carro da vítima até a delegacia regional do município para perícia.
Havia sangue no interior do veículo e marca de um disparo no vidro do motorista.
Sobre o crime, a Polícia Civil informa que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação. Denuncias anônimas, que ajudem no trabalho da polícia, podem ser feitas pelo 181.

Veja Também

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no ES

Homem é preso no forró em Vitória por homicídio na Bahia e carro roubado

Segurança flagra furto de picanha e também acaba preso em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto BR 101 Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados