Segurança flagra furto de picanha e também acaba preso em Cariacica

Uma história inusitada aconteceu após o furto de uma picanha em um supermercado de Campo Grande, em Cariacica , nesta sexta-feira (17). Após flagrar o suspeito com o produto dentro da bolsa e chamar a polícia, um segurança também acabou detido. Isso porque, na hora que os militares pegaram o nome dele para registrar como testemunha, acabaram descobrindo que havia um mandado de prisão em aberto contra o funcionário.

Tudo começou quando o chefe de segurança do estabelecimento e outro homem que trabalhava na segurança dos produtos observaram um suspeito entrando no supermercado com uma sacola de bananas e colocando uma peça de picanha, no valor de R$112,18, no interior dela.

Em seguida, ele foi até a seção de bebidas, pegou uma garrafa de cachaça e passou no caixa, pagando somente a bebida alcoólica. Neste momento, o suspeito foi abordado pelo chefe de segurança e pelo outro funcionário.

Na hora, de acordo com a Polícia Militar , ele ficou agressivo e começou a se debater no chão, arrancando a roupa, mas foi contido.

Os policiais pesquisaram o nome dele no sistema e descobriram que o suspeito de furtar a picanha já tinha um mandado de prisão em aberto por furto.

No momento da verificação das testemunhas, os militares também constataram que o homem que trabalhava na segurança dos produtos do supermercado tinha um mandado de prisão em aberto.