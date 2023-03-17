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Campo Grande

Segurança flagra furto de picanha e também acaba preso em Cariacica

Quando policiais foram registrar o nome do funcionário como testemunha, descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto; caso ocorreu nesta sexta (17)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 mar 2023 às 18:32

Publicado em 17 de Março de 2023 às 18:32

Uma história inusitada aconteceu após o furto de uma picanha em um supermercado de Campo Grande, em Cariacica, nesta sexta-feira (17). Após flagrar o suspeito com o produto dentro da bolsa e chamar a polícia, um segurança também acabou detido. Isso porque, na hora que os militares pegaram o nome dele para registrar como testemunha, acabaram descobrindo que havia um mandado de prisão em aberto contra o funcionário.
Tudo começou quando o chefe de segurança do estabelecimento e outro homem que trabalhava na segurança dos produtos observaram um suspeito entrando no supermercado com uma sacola de bananas e colocando uma peça de picanha, no valor de R$112,18, no interior dela.
Em seguida, ele foi até a seção de bebidas, pegou uma garrafa de cachaça e passou no caixa, pagando somente a bebida alcoólica. Neste momento, o suspeito foi abordado pelo chefe de segurança e pelo outro funcionário.
Na hora, de acordo com a Polícia Militar, ele ficou agressivo e começou a se debater no chão, arrancando a roupa, mas foi contido.
Os policiais pesquisaram o nome dele no sistema e descobriram que o suspeito de furtar a picanha já tinha um mandado de prisão em aberto por furto.
No momento da verificação das testemunhas, os militares também constataram que o homem que trabalhava na segurança dos produtos do supermercado tinha um mandado de prisão em aberto.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento, na noite desta sexta.

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