PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no ES

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF

A abordagem, segundo a polícia, aconteceu no km 426 da rodovia. O condutor encostou o caminhão, abriu a porta e fugiu correndo em direção à vegetação. Ele não foi localizado até o momento.

Os policiais então abriram o compartimento de carga. Na parte traseira do veículo havia um colchão, uma máquina de lavar e um fogão, simulando estar transportando uma mudança. Na parte frontal do baú foram encontradas caixas contendo pacotes de cigarro de origem paraguaia.

De acordo com a PRF, além do impacto econômico, os cigarros contrabandeados não obedecem às normas e critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não havendo, portanto, nenhum controle da sua composição.

O cigarro ilegal chega a conter ácaros, fungos e até pelos de ratos, além de alta concentração de metais pesados.

O caminhão e a mercadoria foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.