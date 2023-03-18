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BR 101

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no ES

Ao ser abordado, motorista fugiu. Para simular o transporte de uma mudança, havia um colchão, uma máquina de lavar e um fogão no caminhão baú
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2023 às 10:18

Publicado em 18 de Março de 2023 às 10:18

PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no Sul do ES
PRF apreende caminhão com 1 milhão de cigarros contrabandeados no Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF
Mais de um milhão de cigarros acabaram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta (17) na BR 101, na altura de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. O caminhão foi abordado em uma fiscalização de rotina e a carga de cigarro contrabandeado foi levado para a Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.
A abordagem, segundo a polícia, aconteceu no km 426 da rodovia. O condutor encostou o caminhão, abriu a porta e fugiu correndo em direção à vegetação. Ele não foi localizado até o momento.
Os policiais então abriram o compartimento de carga. Na parte traseira do veículo havia um colchão, uma máquina de lavar e um fogão, simulando estar transportando uma mudança. Na parte frontal do baú foram encontradas caixas contendo pacotes de cigarro de origem paraguaia.
De acordo com a PRF, além do impacto econômico, os cigarros contrabandeados não obedecem às normas e critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não havendo, portanto, nenhum controle da sua composição.
O cigarro ilegal chega a conter ácaros, fungos e até pelos de ratos, além de alta concentração de metais pesados.
O caminhão e a mercadoria foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.
O motorista pode responder pelos crimes de importar ou exportar mercadoria proibida, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

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