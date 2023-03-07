Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
João Neiva

PRF flagra caminhão com 100 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 259

O motorista, de 25 anos, confessou que receberia R$ 500 para trazer a mercadoria de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e deixaria a carga às margens da BR 259, em Fundão, onde outra pessoa tomaria a condução do caminhão
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 mar 2023 às 07:03

Publicado em 07 de Março de 2023 às 07:03

PRF apreende carga de cigarro contrabandeado na BR 259
PRF apreende carga de cigarro contrabandeado na BR 259 Crédito: Divulgação | PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 mil maços de cigarros contrabandeados na madrugada desta terça-feira (7), na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A carga estava escondida em um caminhão-baú que saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao Espírito Santo.
Segundo a PRF, por volta das 3h, uma equipe do Comando de Operações Especiais realizava abordagens a veículos de carga, devido aos constantes acidentes envolvendo este tipo de automóvel, quando deu ordem de parada ao caminhão.
Durante a abordagem, o condutor do veículo, de 25 anos, informou estar vindo de Belo Horizonte. Os agentes questionaram ao motorista qual carga estaria transportando e ele informou que não sabia, pois havia pego o veículo com o baú fechado e que apenas assumiu a direção na capital mineira. Ele afirmou que deixaria o caminhão às margens da rodovia em Fundão, local em que outro motorista assumiria a direção.
Os policiais seguiram com a fiscalização e, ao abrirem o compartimento de carga do veículo, encontraram caixas contendo pacotes de cigarro de uma marca do Paraguai. Questionado novamente, o motorista confessou que tinha conhecimento dos materiais ilícitos transportados e que receberia R$ 500 pelo transporte.
O condutor ainda afirmou que esta seria a segunda viagem em que transportava esse tipo de mercadoria e que teria aceito porque está desempregado.
Após a fiscalização, foram contabilizadas no interior do caminhão 200 caixas, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 10 mil pacotes, 100 mil maços e 2 milhões de unidades de cigarros.
O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o caminhão e a mercadoria, até a Delegacia da Polícia Federal de Vila Velha, para a tomada dos procedimentos legais cabíveis.

Veja Também

Capixaba tem passaporte apreendido após morte de mulher grávida no Rio

Promotor: "Júri de diplomata vai decidir se marido tem direito de matar mulher"

Motoboy suspeito de fazer delivery de drogas é preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 259 João Neiva PRF Vitória (ES) Belo Horizonte (MG) Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados