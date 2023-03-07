PRF flagra caminhão com 100 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 259

PRF apreende carga de cigarro contrabandeado na BR 259 Crédito: Divulgação | PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 mil maços de cigarros contrabandeados na madrugada desta terça-feira (7), na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A carga estava escondida em um caminhão-baú que saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao Espírito Santo.

Segundo a PRF, por volta das 3h, uma equipe do Comando de Operações Especiais realizava abordagens a veículos de carga, devido aos constantes acidentes envolvendo este tipo de automóvel, quando deu ordem de parada ao caminhão.

Durante a abordagem, o condutor do veículo, de 25 anos, informou estar vindo de Belo Horizonte. Os agentes questionaram ao motorista qual carga estaria transportando e ele informou que não sabia, pois havia pego o veículo com o baú fechado e que apenas assumiu a direção na capital mineira. Ele afirmou que deixaria o caminhão às margens da rodovia em Fundão, local em que outro motorista assumiria a direção.

Os policiais seguiram com a fiscalização e, ao abrirem o compartimento de carga do veículo, encontraram caixas contendo pacotes de cigarro de uma marca do Paraguai. Questionado novamente, o motorista confessou que tinha conhecimento dos materiais ilícitos transportados e que receberia R$ 500 pelo transporte.

O condutor ainda afirmou que esta seria a segunda viagem em que transportava esse tipo de mercadoria e que teria aceito porque está desempregado.

Após a fiscalização, foram contabilizadas no interior do caminhão 200 caixas, contendo, cada uma, 50 pacotes com 10 maços de cigarro em cada, totalizando 10 mil pacotes, 100 mil maços e 2 milhões de unidades de cigarros.