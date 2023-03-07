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Residencial Coqueiral

Motoboy suspeito de fazer delivery de drogas é preso em Vila Velha

O homem, que não foi identificado, ainda exibia os entorpecentes nas redes sociais para estimular a venda. Ele foi detido pela Guarda Civil nesta segunda-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 21:00

Publicado em 06 de Março de 2023 às 21:00

Material apreendido pela Guarda Municipal em casa de suspeito
Material apreendido pela Guarda Municipal em casa de suspeito de 25 anos Crédito: Guarda Municipal de VV
Um jovem de 25 anos que fazia delivery de drogas foi preso na tarde desta segunda-feira (6) no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha. Conforme a apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o suspeito que não teve a identidade revelada anunciava a venda de maconha pela internet e levava o material para os clientes. 
Em postagens feitas no status do Whatsapp, o homem também exibia as drogas e indicava os horários e as quantidades disponíveis para entrega (veja abaixo). A prisão foi realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha, que encontrou na casa dele maconha embalada para vender e uma bolsa usada no transporte. 
Pelo Whatsapp, homem exibia as drogas e as quantidades disponíveis
Pelo Whatsapp, homem exibia as drogas e as quantidades disponíveis Crédito: Guarda Municipal de VV
"Recebemos uma denúncia dando conta de uma pessoa que fazia esse 'disk entrega' [...]. Em momento nenhum ele esboçou reação. Quando a gente falou por que estava sendo abordado, ele confirmou, confessou que estava comercializando. A alegação dele é que pagava um advogado muito caro por causa da última prisão e estava precisando trabalhar para pagar essa dívida", afirmou o subinspetor Iuri Silva.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o suspeito já havia sido preso em outra ocasião por conta do tráfico de drogas.
"Para a nossa surpresa, na denúncia, já trazia que o mesmo possuía tornozeleira eletrônica. Abordamos ele próximo à sua residência, estava com a tornozeleira ativa, e ele utilizava o artifício da tornozeleira de transitar até às 21h para fazer a entrega desse material entopecente", completou o subinspetor.
Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Ele foi autuado por tráfico de drogas e levado para o presídio.

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