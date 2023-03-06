Homem é assassinado a tiros em praça de Vila Velha

Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas contaram à polícia que Patrick estava sentado na praça do bairro quando um homem chegou em um carro preto e dando vários disparos. Um dos tiros acertou Patrick que, mesmo baleado, correu em direção ao final da Rua Serraria, localizada no bairro. O suspeito, então, desceu do veículo, perseguiu e deu mais disparos em direção à vítima. Logo após o crime, o suspeito correu e abandonou o veículo no local.