Homem é assassinado a tiros em praça de Vila Velha

Um homem de 24 anos, identificado como Patrick Rocha, foi morto a tiros em uma praça do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (6). Mesmo baleado, ele tentou correr, mas morreu na calçada.
Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas contaram à polícia que Patrick estava sentado na praça do bairro quando um homem chegou em um carro preto e dando vários disparos. Um dos tiros acertou Patrick que, mesmo baleado, correu em direção ao final da Rua Serraria, localizada no bairro. O suspeito, então, desceu do veículo, perseguiu e deu mais disparos em direção à vítima. Logo após o crime, o suspeito correu e abandonou o veículo no local.
Em entrevista ao repórter, o irmão da vítima disse que Patrick não era envolvido com crimes e nem tinha inimizades. Ele era morador do bairro e deixa dois filhos pequenos.
A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil. Mais informações não serão repassadas no momento.
Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta