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Rio Marinho

Homem é assassinado a tiros em praça de Vila Velha

Mesmo baleado, Patrick Rocha, de 24 anos, tentou correr, mas morreu na calçada; a vítima era moradora do bairro e deixa dois filhos

Publicado em 06 de Março de 2023 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 18:23
Patrick Rocha, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha
Patrick Rocha, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro Rio Marinho, em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta
Um homem de 24 anos, identificado como Patrick Rocha, foi morto a tiros em uma praça do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (6). Mesmo baleado, ele tentou correr, mas morreu na calçada. 
Segundo apurações do repórter João Brito, da TV Gazeta, testemunhas contaram à polícia que Patrick estava sentado na praça do bairro quando um homem chegou em um carro preto e dando vários disparos. Um dos tiros acertou Patrick que, mesmo baleado, correu em direção ao final da Rua Serraria, localizada no bairro. O suspeito, então, desceu do veículo, perseguiu e deu mais disparos em direção à vítima. Logo após o crime, o suspeito correu e abandonou o veículo no local. 
Em entrevista ao repórter, o irmão da vítima disse que Patrick não era envolvido com crimes e nem tinha inimizades. Ele era morador do bairro e deixa dois filhos pequenos. 
A ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil. Mais informações não serão repassadas no momento. 
Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta

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