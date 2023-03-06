Homem que matou ex no Dia da Mulher é condenado a 40 anos de prisão

José Carlos Gomes Souza, de 49 anos, foi condenado a 40 anos de prisão em regime fechado por matar a ex-mulher Maria Aparecida Queiroz Conceição de Souza, com 43 anos na época do crime. O julgamento aconteceu nesta segunda-feira (6), em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O crime ocorreu no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, de 2017, no bairro Interlagos, na mesma cidade.
A vendedora Maria Aparecida foi assassinada a facadas dentro de casa pelo homem, que fugiu após o crime. Após seis anos de espera, o filho de Maria Aparecida, Rafael da Conceição Gomes, de 21 anos, se sente aliviado pela condenação.
"Eu estou aliviado. Não vou ter minha mãe de volta. Mas a justiça foi feita e eu espero que ele realmente passe esses 40 anos preso"
Maria Aparecida e José Carlos Gomes foram casados por mais de 20 anos e tiveram dois filhos. O casal estava separado há cerca de três meses quando o crime ocorreu.
“Ele violentou a minha mãe desde os primeiros dias de casado. Até quando ela estava grávida da minha irmã e de mim, ele batia nela”, conta.
A advogada de defesa de José Carlos informou que não vai recorrer da decisão. Ele foi encaminhado para uma delegacia e em seguida seria levado para uma unidade prisional.
O crime
Maria Aparecida foi morta a facadas na manhã do dia 8 de março de 2017, segundo informações da apuração do G1 na ocasião. No dia do crime, uma testemunha encontrou o corpo da mulher. A vítima sofreu duas perfurações no peito, duas no ombro esquerdo e quatro nas costas.
No chão da porta do banheiro da casa, foi encontrada uma faca com manchas de sangue. A faca foi reconhecida pela testemunha como sendo de propriedade do ex-marido da vítima.
De acordo com o boletim policial, Maria Aparecida tinha uma medida protetiva contra o suspeito. Ele teria ameaçado a vítima várias vezes.