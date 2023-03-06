Homem que matou ex no Dia da Mulher é condenado a 40 anos de prisão

José Carlos Gomes Souza, de 49 anos, acusado de matar a ex-mulher Maria Aparecida Queiroz Conceição de Souza, de 43 anos na época do crime, foi condenado a 40 anos de prisão. Crédito: Acervo pessoal

José Carlos Gomes Souza, de 49 anos, foi condenado a 40 anos de prisão em regime fechado por matar a ex-mulher Maria Aparecida Queiroz Conceição de Souza, com 43 anos na época do crime. O julgamento aconteceu nesta segunda-feira (6), em Linhares , no Norte do Espírito Santo

O crime ocorreu no Dia Internacional da Mulher , dia 8 de março, de 2017, no bairro Interlagos, na mesma cidade.

A vendedora Maria Aparecida foi assassinada a facadas dentro de casa pelo homem, que fugiu após o crime. Após seis anos de espera, o filho de Maria Aparecida, Rafael da Conceição Gomes, de 21 anos, se sente aliviado pela condenação.

"Eu estou aliviado. Não vou ter minha mãe de volta. Mas a justiça foi feita e eu espero que ele realmente passe esses 40 anos preso" Rafael da Conceição Gomes - Filho da vítima

Maria Aparecida e José Carlos Gomes foram casados por mais de 20 anos e tiveram dois filhos. O casal estava separado há cerca de três meses quando o crime ocorreu.

“Ele violentou a minha mãe desde os primeiros dias de casado. Até quando ela estava grávida da minha irmã e de mim, ele batia nela”, conta.

A advogada de defesa de José Carlos informou que não vai recorrer da decisão. Ele foi encaminhado para uma delegacia e em seguida seria levado para uma unidade prisional.

O crime

Maria Aparecida foi morta a facadas na manhã do dia 8 de março de 2017, segundo informações da apuração do G1 na ocasião. No dia do crime, uma testemunha encontrou o corpo da mulher. A vítima sofreu duas perfurações no peito, duas no ombro esquerdo e quatro nas costas.

No chão da porta do banheiro da casa, foi encontrada uma faca com manchas de sangue. A faca foi reconhecida pela testemunha como sendo de propriedade do ex-marido da vítima.