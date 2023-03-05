Homem é amarrado por populares após furtar loja em Linhares

Um homem de 25 anos acabou sendo contido por populares e amarrado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Planalto, às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madruga deste domingo (5). Ele havia furtado uma loja de acabamentos e foi denunciado por levar equipamentos de um depósito de recicláveis na cidade.
Segundo informações da PRF, eles foram acionados por volta das 00h40. No local o suspeito foi flagrado com dois celulares, uma quantia em dinheiro, um isqueiro e um cachimbo adaptado para o uso de drogas.
O proprietário da loja de acabamentos estava no local e contou que o dinheiro e os celulares foram furtados de sua empresa. Além disso, outra vítima, que trabalha num depósito de reciclagem, também contou à polícia que havia sido vítima do mesmo suspeito. Uma roçadeira motorizada, uma furadeira e uma parafusadeira foram levadas do local. Os objetos da segunda vítima não foram encontrados, segundo a PRF.
Na consulta aos sistemas também foi encontrado um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de cometer furtos anteriores e foi encaminhado à delegacia de Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, pelos novos crimes, o suspeito, de 25 anos, recebeu mais duas autuações.