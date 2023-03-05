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BR 101

Homem é amarrado por populares após furtar loja em Linhares

Além de ter invadido uma loja de acabamentos e um depósito de recicláveis na cidade, o suspeito já era procurado pela Justiça por outros furtos. Prisão foi feita pela PRF
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mar 2023 às 11:20

Publicado em 05 de Março de 2023 às 11:20

Um homem de 25 anos acabou sendo contido por populares e amarrado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro Planalto, às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madruga deste domingo (5). Ele havia furtado uma loja de acabamentos e foi denunciado por levar equipamentos de um depósito de recicláveis na cidade.
Segundo informações da PRF, eles foram acionados por volta das 00h40. No local o suspeito foi flagrado com dois celulares, uma quantia em dinheiro, um isqueiro e um cachimbo adaptado para o uso de drogas.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
PRF encaminhou suspeito para delegacia de Linhares  Crédito: Carlos Alberto Silva
O proprietário da loja de acabamentos estava no local e contou que o dinheiro e os celulares foram furtados de sua empresa. Além disso, outra vítima, que trabalha num depósito de reciclagem, também contou à polícia que havia sido vítima do mesmo suspeito. Uma roçadeira motorizada, uma furadeira e uma parafusadeira foram levadas do local. Os objetos da segunda vítima não foram encontrados, segundo a PRF.
Na consulta aos sistemas também foi encontrado um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de cometer furtos anteriores e foi encaminhado à delegacia de Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, pelos novos crimes, o suspeito, de 25 anos, recebeu mais duas autuações.

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