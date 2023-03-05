Homem é amarrado por populares após furtar loja em Linhares

Segundo informações da PRF, eles foram acionados por volta das 00h40. No local o suspeito foi flagrado com dois celulares, uma quantia em dinheiro, um isqueiro e um cachimbo adaptado para o uso de drogas.

O proprietário da loja de acabamentos estava no local e contou que o dinheiro e os celulares foram furtados de sua empresa. Além disso, outra vítima, que trabalha num depósito de reciclagem, também contou à polícia que havia sido vítima do mesmo suspeito. Uma roçadeira motorizada, uma furadeira e uma parafusadeira foram levadas do local. Os objetos da segunda vítima não foram encontrados, segundo a PRF.