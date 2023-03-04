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Comerciante é rendido e obrigado a entregar arma a assaltantes em Itapemirim

Câmeras de segurança mostram suspeitos dentro de mercearia e entrando na casa da vítima, que fica no fundo do estabelecimento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 mar 2023 às 14:49

Publicado em 04 de Março de 2023 às 14:49

O dono de uma mercearia foi assaltado na região de Rio Muqui, na zona rural de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (3). De acordo com informações da Polícia Militar, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e renderam o comerciante, apontando uma arma e falando que queriam a pistola dele.
A vítima relatou para os policiais que, na hora da abordagem, estava a caminho da mercearia e acabou levando os indivíduos até a casa onde mora, que fica nos fundos do estabelecimento. Lá, ele entregou uma pistola calibre 9 mm para os assaltantes, que também levaram um carregador e 12 munições.
Câmeras de segurança mostram quando a moto chega ao local com um condutor e uma outra pessoa. Depois, apontam a arma e entram com o comerciante na mercearia. Lá, uma funcionária também é rendida. Os suspeitos passam pelo interior do estabelecimento, junto com o dono, e acessam a casa por uma escada. A imagem ainda exibe os suspeitos saindo da casa.
Logo em seguida, eles fugiram e não foram mais localizados. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação e outras informações não serão passadas para não atrapalhar as apurações policiais.
A população pode denunciar através do disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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