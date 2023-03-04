Comerciante é rendido e obrigado a entregar arma a assaltantes em Itapemirim

O dono de uma mercearia foi assaltado na região de Rio Muqui, na zona rural de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (3). De acordo com informações da Polícia Militar , dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e renderam o comerciante, apontando uma arma e falando que queriam a pistola dele.

A vítima relatou para os policiais que, na hora da abordagem, estava a caminho da mercearia e acabou levando os indivíduos até a casa onde mora, que fica nos fundos do estabelecimento. Lá, ele entregou uma pistola calibre 9 mm para os assaltantes, que também levaram um carregador e 12 munições.

Câmeras de segurança mostram quando a moto chega ao local com um condutor e uma outra pessoa. Depois, apontam a arma e entram com o comerciante na mercearia. Lá, uma funcionária também é rendida. Os suspeitos passam pelo interior do estabelecimento, junto com o dono, e acessam a casa por uma escada. A imagem ainda exibe os suspeitos saindo da casa.

Logo em seguida, eles fugiram e não foram mais localizados. A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação e outras informações não serão passadas para não atrapalhar as apurações policiais.