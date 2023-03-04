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ES 230

Mulher morre e outra fica ferida após moto capotar em Jaguaré

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima conduzia a moto e perdeu o controle do veículo em uma curva, saindo da pista
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 mar 2023 às 13:36

Publicado em 04 de Março de 2023 às 13:36

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente na localidade de Córrego Jundiá, no interior de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). A vítima, identificada como Joyce Cristina Brandão Pinto, de 30 anos, faleceu no local. Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma moto e perdeu o controle após uma curva, capotando em seguida. Na garupa, estava uma mulher, que ficou ferida e foi levada para um hospital no município.
A moto foi parar dentro de um matagal após o ocorrido. Foi verificado pela perícia que Joyce não tinha habilitação para dirigir e que a motocicleta, uma Honda CG 150 preta, estava com o licenciamento atrasado. O acidente aconteceu na ES 230, que liga a região central de Jaguaré até o distrito de Fátima.
Vítima faleceu no local do acidente, em Jaguaré
Vítima faleceu no local do acidente, em Jaguaré Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A vítima que ficou ferida foi socorrida por populares. De acordo com a PM, ela foi levada para o Hospital Municipal de Jaguaré e não corre risco de morte.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para uma ocorrência de tombamento com vítima fatal. O corpo de Joyce seria  encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.

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