Mulher morre e outra fica ferida após moto capotar em Jaguaré

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em um acidente na localidade de Córrego Jundiá, no interior de Jaguaré, região Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (4). A vítima, identificada como Joyce Cristina Brandão Pinto, de 30 anos, faleceu no local. Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma moto e perdeu o controle após uma curva, capotando em seguida. Na garupa, estava uma mulher, que ficou ferida e foi levada para um hospital no município.

A moto foi parar dentro de um matagal após o ocorrido. Foi verificado pela perícia que Joyce não tinha habilitação para dirigir e que a motocicleta, uma Honda CG 150 preta, estava com o licenciamento atrasado. O acidente aconteceu na ES 230, que liga a região central de Jaguaré até o distrito de Fátima.

Vítima faleceu no local do acidente, em Jaguaré Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A vítima que ficou ferida foi socorrida por populares. De acordo com a PM, ela foi levada para o Hospital Municipal de Jaguaré e não corre risco de morte.