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Quatro veículos envolvidos

Mulher morre e outras três pessoas ficam feridas após acidente em Jaguaré

Vítima estava na garupa de uma moto. Após caminhão bater na traseira do veículo, Lucimar de Oliveira perdeu o equilíbrio e caiu, sendo atropelada depois
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 mar 2023 às 12:55

Publicado em 04 de Março de 2023 às 12:55

Acidente grave envolveu duas motos, um carro e um caminhão
Acidente grave envolveu duas motos, um carro e um caminhão Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um grave acidente que envolveu quatro veículos na rodovia ES 356, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (3). A vítima, identificada como Lucimar de Oliveira, estava na garupa de uma moto, que foi atingida por um caminhão, que carregava uma máquina na carroceria. De acordo com informações da PM, ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão, sendo atropelada depois pelo veículo.
Os outros dois veículos envolvidos são outra moto e um carro de passeio, um Volkswagen Polo. Em relato para os policiais, o motorista do automóvel contou que estava seguindo para Nova Venécia, quando avistou, no sentido contrário, uma moto com uma carrocinha em baixa velocidade. A moto em que estava Lucimar vinha logo atrás e ia fazer a ultrapassagem, se aproximou da linha central da pista, mas freou, esperando o melhor momento.
O condutor do caminhão, atrás das duas motos, percebeu que não conseguiria diminuir a velocidade a tempo e tentou desviar para a contramão, só que acabou atingindo a moto na parte lateral. Lucimar caiu, e o caminhão acabou passando por cima dela. Já o condutor da motocicleta caiu para o outro lado e sofreu escoriações leves.
Em seguida, de acordo com o motorista do Polo, o caminhão continuou na contramão e, na tentativa de voltar para a pista da direita, acertou a lateral do automóvel. O carro rodou e bateu na outra moto envolvida.
A rodovia onde aconteceu o acidente liga a parte central de Jaguaré até a ES 381, na localidade de Nestor Gomes, em São Mateus. Duas pessoas estavam no carro e não se feriram. No caminhão, o motorista também não sofreu lesões. Os demais envolvidos na batida tiveram escoriações leves.
O corpo de Lucimar foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. De acordo com a PM, os condutores dos veículos fizeram o teste do bafômetro e todos tiveram resultado negativo. Um deles, da moto que foi atingida pelo Polo, não tinha habilitação.
Os condutores foram levados até a Delegacia Regional de São Mateus. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. Ninguém foi preso.

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