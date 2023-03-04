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Km 83

Acidente mata pai, mãe e filha de 4 anos na BR 101 em São Mateus

Segundo a PRF, o veículo saiu da pista e capotou;  outro filho do casal, de 9 anos, foi socorrido para um hospital.

Publicado em 03 de Março de 2023 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2023 às 21:16
Em São Mateus/ES, por volta de19h30, no km 83 da BR 101, ocorreu um acidente, do tipo saída de pista com com capotamento, com três vítimas mortas
Três pessoas morrem em acidente na BR 101, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente deixou três pessoas mortas na noite desta sexta-feira (03), no Km 83 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 19h30, o veículo em que elas estavam saiu da pista e capotou. Na manhã deste sábado (4), o órgão confirmou que as vítimas são pai, mãe e filha, de apenas 4 anos. Um outro filho do casal, de 9 anos, foi socorrido para um hospital.
A corporação destacou também que os óbitos foram confirmados pela equipe de resgate da Eco 101, concessionária da rodovia. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente.
De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, as vítimas são moradoras de Linhares e estavam seguindo para a casa de parentes em Conceição da Barra. Duas delas foram identificadas: o casal Jeferson Timboimba e Raquel Timboimba. A filha ainda não teve o nome divulgado. 
O filho do casal foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Durante a madrugada, ele passou por uma cirurgia no fêmur. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. 
Jeferson e Raquel deixam também uma filha adolescente. Ela não quis fazer a viagem e permaneceu em casa.
*Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta Norte
Acidente deixa três pessoas mortas na BR 101 em São Mateus

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