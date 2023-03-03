Acidente envolvendo cinco veículos deixa feridos na BR 101 em Ibiraçu

No vídeo é possível ver os veículos envolvidos no acidente. Foram três carros, além do caminhão. Ainda havia uma moto, que não aparece na imagem.

A PRF informou que as vítimas que se feriram estavam na moto, que colidiu contra o caminhão. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações da Eco 101, por nota, as duas pessoas feridas foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

A participação dos outros veículos no acidente ainda não foi esclarecida. Eles teriam se envolvido em um engavetamento logo atrás, de acordo com o vídeo. No entanto, a dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pela PRF.