Jovem é agredida por morador em situação de rua em Vitória

Uma universitária de 19 anos foi agredida por um morador em situação de rua na Mata da Praia, em Vitória, na manhã da última quinta-feira (2). Ela estava aguardando a condução para ir à faculdade quando o suspeito apareceu, arremessando a vítima no chão. A ação foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento (veja acima).
Nas imagens, o homem aparece andando com uma certa dificuldade em direção à jovem, que está parada em uma esquina. Sem dizer nada, ele puxa o cabelo dela, que cai no chão. Em seguida, pega nos cabelos da moça mais uma vez, arremessando-a na calçada novamente. Assustada, a vítima consegue se levantar e sai correndo. O homem começa a gesticular na direção dela e dizer algo, mas a câmera não registra o áudio.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a mãe da vítima disse que a jovem está traumatizada. "Ela ficou machucada no braço, no rosto, na nuca, na coluna. Fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência, exames de corpo de delito. Antes de fugir, ele disse que a minha filha estava ocupando o espaço dele e estava o incomodando com o celular. Ela está muito abalada. É preciso ter uma solução, afinal, nós pagamos impostos altos, caríssimos. Como mãe, eu espero que esse agressor seja preso", revelou ela, que preferiu não se identificar.
De acordo com a Polícia Militar, após o episódio, a mãe da jovem ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) relatando o que tinha acontecido com a filha. "Militares foram ao local, porém o suspeito não foi encontrado. A vítima foi devidamente orientada", disse a corporação.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado no 4º Distrito de Polícia em Goiabeiras. Até o momento, o suspeito da agressão não foi detido. O caso segue sob investigação. Quem tiver alguma pista sobre o paradeiro dele pode ajudar através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.