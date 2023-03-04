Jovem é agredida por morador em situação de rua em Vitória

Nas imagens, o homem aparece andando com uma certa dificuldade em direção à jovem, que está parada em uma esquina. Sem dizer nada, ele puxa o cabelo dela, que cai no chão. Em seguida, pega nos cabelos da moça mais uma vez, arremessando-a na calçada novamente. Assustada, a vítima consegue se levantar e sai correndo. O homem começa a gesticular na direção dela e dizer algo, mas a câmera não registra o áudio.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, a mãe da vítima disse que a jovem está traumatizada. "Ela ficou machucada no braço, no rosto, na nuca, na coluna. Fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência, exames de corpo de delito. Antes de fugir, ele disse que a minha filha estava ocupando o espaço dele e estava o incomodando com o celular. Ela está muito abalada. É preciso ter uma solução, afinal, nós pagamos impostos altos, caríssimos. Como mãe, eu espero que esse agressor seja preso", revelou ela, que preferiu não se identificar.