Menino de 9 anos fica ferido após ser atropelado em Cariacica; veja vídeo

Um menino de 9 anos teve ferimentos na cabeça e na perna após ser atropelado por um carro na Rodovia Governador José Henrique Sette, em Tucum, Cariacica, na noite desta sexta-feira (3). Imagens de videomonitoramento flagraram o momento exato em que a criança e os amigos estavam no canteiro da pista e o menino corre para a rua (confira acima).
Nas imagens, é possível ver que um grupo de crianças está correndo pela rua. De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, os meninos estariam brincando de pique-pega quando a vítima foi atingida pelo veículo. Após o acidente, as crianças ficam desesperadas.
Apesar do susto, o menino não teve ferimentos graves. O pai do garoto estava muito nervoso e não quis gravar entrevista. Ele e outras testemunhas contaram que o motorista do carro que atropelou a criança ajudou nos primeiros socorros e ficou no local até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local do acidente e conversaram com testemunhas. O garoto ferido foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Infantil, em Vitória.