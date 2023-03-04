Jovem morre após troca de tiros com a polícia em Linhares

Um jovem de 16 anos morreu após se envolver em uma troca de tiros com policiais militares, na noite de sexta-feira (3). O tiroteio aconteceu no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar , a corporação foi informada de que havia quatro homens armados no interior do município. Os suspeitos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Porém, ao chegar ao local indicado, ninguém foi encontrado pelos policiais.

Minutos depois, a Polícia diz ter recebido novas informações de que homens faziam disparos em uma mata próxima. Quando os policiais chegaram ao local, o jovem de 16 anos teria sido encontrado. De acordo com a PM, ele segurava um revólver na mão direita e uma submetralhadora estava pendurada à bandoleira.

Ao ver a equipe policial, o rapaz teria apontado o revólver na direção dos PMs e começado a atirar. Nesse momento, um militar efetuou dois disparos de arma de fogo na direção do jovem, que caiu no chão.

Ao lado do suspeito, foi recolhido o revólver, com seis munições, sendo que três estavam intactas e as outras três picotadas.

A submetralhadora também foi retirada dele. Um carregador cromado também estava pendurado à bandoleira. O jovem também portava uma mochila nas costas e, dentro dela, havia duas submetralhadoras e quatro carregadores de submetralhadora. No bolso da bermuda do suspeito, também foram apreendidos três pedaços de maconha, três pinos de cocaína, dez reais em dinheiro e um celular.

Submetralhadoras, revólver, carregadores e dinheiro que foram apreendidos pela Polícia Militar Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Após retirar todo o material, os policiais disseram que visualizaram uma mancha de sangue na camisa do jovem, sendo informados pelo próprio suspeito que estava ferido. Imediatamente, foi solicitado apoio do Samu e Corpo de Bombeiros.

Em seguida, o suspeito, mesmo ferido, teria se levantado e tentou fugir. Porém foi contido, ficando deitado no chão aguardando a chegada da ambulância. Contudo, devido à distância e à dificuldade para acesso, os militares decidiram antecipar o socorro utilizando uma viatura da Força Tática para transportar o suspeito até o hospital.

Durante percurso, os policiais encontraram com a ambulância do Samu que prestou atendimento imediato ao rapaz ainda consciente. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito tinha passagem pela polícia por roubo, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e lesão corporal. No dia 7 de julho de 2021, ele havia sido apreendido pela PM portando uma submetralhadora e uma pistola. No dia 1º de agosto de 2022, também foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal com um revólver.

Todo o material apreendido com o suspeito foi entregue na Delegacia Regional de Linhares.