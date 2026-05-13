Polícia mira facção de Cariacica que expandiu tráfico para o interior do ES

De acordo com o titular da Delegacia de Itaguaçu, delegado Renan Alves dos Santos, a presença da facção começou a ser identificada a partir de meados de 2024. Segundo ele, após a prisão de criminosos que atuavam no município, traficantes locais fizeram uma aliança com integrantes de Cariacica para manter o comércio ilegal de drogas na cidade.





“Esses indivíduos não tinham vínculo nenhum com a cidade, vínculo lícito, ou seja, não trabalhava, não estudava, não tinham parentes, nada disso. Alugavam uma casa e se estabeleciam lá”, explicou.





A investigação ganhou força após um homicídio registrado em setembro de 2024, no bairro Florencio Herzog, conhecido como Barro Preto. Ao longo das apurações, a polícia identificou que a facção tentava monopolizar o tráfico em Itaguaçu e retaliava quem se recusava a integrar o grupo.





Segundo a investigação, Itaguaçu também passou a ser usada como uma espécie de refúgio por criminosos que estavam na mira da polícia na Grande Vitória. Com o avanço das apurações no interior, parte dos investigados passou a retornar para Cariacica.