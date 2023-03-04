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Trânsito

Motorista é preso após se envolver em acidente e tentar fugir em Cachoeiro

Segundo a polícia, o condutor estaria agressivo e com sintomas de embriaguez, mas se negou a realizar o teste do bafômetro
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

04 mar 2023 às 19:59

Publicado em 04 de Março de 2023 às 19:59

Carro atingido por caminhonete fica com a frente amassada, em Cachoeiro de Itapemirim
Carro atingido por caminhonete ficou com a frente destruída, após acidente Crédito: Reprodução de vídeo
Um motorista de 40 anos foi preso após bater a caminhonete que dirigia em um carro e tentar fugir sem prestar socorro, na noite da última sexta-feira (3). De acordo com informações da polícia, o condutor apresentava sinais de embriaguez. O acidente ocorreu no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Polícia Militar informa que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, se deparou com várias pessoas contendo o motorista da caminhonete, que, depois de se envolver na batida, teria tentado fugir sem prestar socorro.
No momento que os militares chegaram, o homem estaria agressivo e com sintomas de embriaguez. Segundo a polícia, ele se negou a realizar o teste do etilômetro, o conhecido bafômetro. Foi então confeccionado um laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Lá, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir embriagado. Ele foi conduzido ao presídio. Até a publicação deste texto, não havia informações se o motorista já tinha passado por audiência de custódio e se continuava preso.
O motorista do outro carro envolvido no acidente teve somente prejuízo materiais.

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