Motorista é preso após se envolver em acidente e tentar fugir em Cachoeiro

Carro atingido por caminhonete ficou com a frente destruída, após acidente Crédito: Reprodução de vídeo

Um motorista de 40 anos foi preso após bater a caminhonete que dirigia em um carro e tentar fugir sem prestar socorro, na noite da última sexta-feira (3). De acordo com informações da polícia, o condutor apresentava sinais de embriaguez. O acidente ocorreu no bairro Alto Independência, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado.

Polícia Militar informa que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, se deparou com várias pessoas contendo o motorista da caminhonete, que, depois de se envolver na batida, teria tentado fugir sem prestar socorro.

No momento que os militares chegaram, o homem estaria agressivo e com sintomas de embriaguez. Segundo a polícia, ele se negou a realizar o teste do etilômetro, o conhecido bafômetro. Foi então confeccionado um laudo de constatação de alteração de capacidade psicomotora.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Lá, foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por dirigir embriagado. Ele foi conduzido ao presídio. Até a publicação deste texto, não havia informações se o motorista já tinha passado por audiência de custódio e se continuava preso.