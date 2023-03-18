Homem é preso no forró em Vitória por homicídio na Bahia e carro roubado

Citroen roubado foi encontrado no bairro Grande Vitória, na Capital Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um homem foi preso por volta de 23h30 desta sexta-feira (17), em um forró no bairro Grande Vitória, na Capital , com mandado de prisão em aberto por homicídio cometido na Bahia e por estar com um carro roubado.

A prisão foi efetuada por agentes de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), com apoio da Polícia Militar . Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto.

O veículo Citroën, modelo Cactus, de cor prata, passou pelo Cerco Inteligente no bairro Resistência, indicando restrição de roubo, e as buscas se iniciaram imediatamente até o veículo ser encontrado no bairro Grande Vitória, estacionado ao lado de um forró.

A equipe optou por aguardar o suspeito voltar ao veículo, mas, pela demora, foram realizadas abordagens em todos que estavam no local.

O suspeito se apresentou e assumiu a posse do veículo. Segundo contou aos agentes, ele adquiriu o Citroën no município de Vila Velha nesta sexta-feira, por R$ 10 mil.

Na delegacia, os agentes constataram que também havia contra ele um mandado de prisão por um homicídio cometido na Bahia. No Espírito Santo , ele não tem passagens.