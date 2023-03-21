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Com fronha na cabeça

Homem é achado morto com mãos amarradas e enrolado em tapete em Linhares

Segundo a PM, homem tinha ainda um pano enrolado no pescoço, e aparentava ter aproximadamente 60 anos; Polícia Civil informou que investiga o caso

Publicado em 21 de Março de 2023 às 11:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 mar 2023 às 11:53
Corpo da vítima encontrado em Linhares estava enrolado em um tapete
Corpo da vítima encontrado em Linhares estava enrolado em um tapete Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Militar, a vítima, de cor parda e magra, teria aproximadamente 60 anos, e estava com as mãos amarradas para trás com um pedaço de corda, com o corpo enrolado em um tapete, além de um pano no entorno no pescoço e uma fronha na cabeça.
Segundo ocorrência registrada pela PM, a perícia observou que o corpo tinha uma marca de pancada na parte de trás, no lado esquerdo da cabeça. Não havia nenhum documento da vítima que possibilitasse que os policiais identificassem o homem. O corpo foi encontrado em um lugar conhecido como "matinha", em um buraco. 
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado, passar pelo exame de necropsia e depois liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e vai seguir sob investigação.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a corporação, em nota.

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