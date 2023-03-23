Corpo de piloto de parapente é resgatado em Castelo após 24 horas

O Corpo de Bombeiros informou na manhã desta quinta-feira (23) que o corpo do piloto Dan Morand, de 35 anos, foi resgatado após, aproximadamente, 24 horas de buscas.
O competidor sofreu uma queda após decolar da Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima morreu a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa de decolagem. Após perder o controle do equipamento, Dan passou por uma turbulência e colidiu com um paredão rochoso.
Inicialmente, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) tentou o resgate do corpo na manhã de quarta-feira com o auxílio de duas aeronaves, mas o paredão colocava a operação em risco, fazendo com que a atividade fosse realizada por uma equipe em solo do Corpo de Bombeiros, que atuou durante o restante do dia e a madrugada para a retirada da vítima.
De acordo com os militares, o corpo de Dan Morand foi deixado aos cuidados da Polícia Civil, que informou que a vítima será encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Piloto era experiente
Logo após o acidente, a identidade do piloto foi divulgada e a organização da prova afirmou que Dan Morand era considerado experiente no esporte e integrava uma das melhores equipes do mundo na categoria.
Susto na parte da tarde
Após a morte do suíço, a competição registrou outro acidente, desta vez no período da tarde. Jesus Costa Sanchez, piloto espanhol de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro. Porém, diferentemente do primeiro caso, o piloto foi resgatado com vida e sem ferimentos.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o competidor pediu ajuda logo após o acidente. O local também era de difícil acesso, mas a equipe de busca conseguiu localizá-lo e o resgatou com a ajuda de um equipamento chamado ‘cesto’.
Provas suspensas nesta quinta-feira (23)
A organização da Copa do Mundo de Parapente decidiu suspender as próximas provas da competição, que estavam previstas para esta quinta-feira (23). Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelada devido aos incidentes.