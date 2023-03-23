Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Competidor suíço

Corpo de piloto de parapente é resgatado em Castelo após 24 horas

Dan Morand, de 35 anos, morreu na manhã de quarta-feira (22) após colidir com um paredão rochoso. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram durante o restante do dia e a madrugada para chegar até a vítima

Publicado em 23 de Março de 2023 às 10:27

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 mar 2023 às 10:27
Dan Morand morreu após cair de parapente e colidir com um paredão rochoso em Castelo
Dan Morand morreu após cair de parapente e colidir com um paredão rochoso em Castelo Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Corpo de Bombeiros informou na manhã desta quinta-feira (23) que o corpo do piloto Dan Morand, de 35 anos, foi resgatado após, aproximadamente, 24 horas de buscas.
O competidor sofreu uma queda após decolar da Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima morreu a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa de decolagem. Após perder o controle do equipamento, Dan passou por uma turbulência e colidiu com um paredão rochoso.
Inicialmente, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) tentou o resgate do corpo na manhã de quarta-feira com o auxílio de duas aeronaves, mas o paredão colocava a operação em risco, fazendo com que a atividade fosse realizada por uma equipe em solo do Corpo de Bombeiros, que atuou durante o restante do dia e a madrugada para a retirada da vítima.
De acordo com os militares, o corpo de Dan Morand foi deixado aos cuidados da Polícia Civil, que informou que a vítima será encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Piloto era experiente

Logo após o acidente, a identidade do piloto foi divulgada e a organização da prova afirmou que Dan Morand era considerado experiente no esporte e integrava uma das melhores equipes do mundo na categoria.

Susto na parte da tarde

Após a morte do suíço, a competição registrou outro acidente, desta vez no período da tarde. Jesus Costa Sanchez, piloto espanhol de 45 anos, que estava disputando a competição, também se acidentou na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro. Porém, diferentemente do primeiro caso, o piloto foi resgatado com vida e sem ferimentos.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o competidor pediu ajuda logo após o acidente. O local também era de difícil acesso, mas a equipe de busca conseguiu localizá-lo e o resgatou com a ajuda de um equipamento chamado ‘cesto’.
Resgate do piloto de parapente espanhol Jesus Costa Sanchez, 45, em Castelo
Resgate do piloto de parapente espanhol Jesus Costa Sanchez, 45, em Castelo Crédito: Notaer/Divulgação

Provas suspensas nesta quinta-feira (23)

A organização da Copa do Mundo de Parapente decidiu suspender as próximas provas da competição, que estavam previstas para esta quinta-feira (23). Além da suspensão, será avaliado pelos organizadores se a competição irá prosseguir ou se será cancelada devido aos incidentes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Piloto de parapente morre em acidente durante competição em Castelo

Após morte de piloto de parapente, competição em Castelo tem novo acidente

Piloto de parapente que morreu ao saltar de rampa em Castelo é identificado

Após acidentes, Copa do Mundo de Parapente é suspensa nesta quinta (23)

Entenda como funciona o Mundial de Parapente que colore o céu de Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Castelo Esportes Mortes Notaer Parapente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados