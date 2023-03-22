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Tragédia

Piloto de parapente morre em acidente durante competição em Castelo

Vítima teria caído durante a realização da Copa do Mundo de Parapente, onde mais de 125 pilotos competem no Sul do Espírito Santo

Publicado em 22 de Março de 2023 às 15:07

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 mar 2023 às 15:07
O piloto de parapente suíço Dan Morand, que participava da Copa do Mundo da categoria, realizada na Rampa de Ubá, em Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, morreu na manhã desta quarta-feira (22), após acidente próximo a um paredão rochoso. De acordo com um dos organizadores da competição, se trata de um atleta experiente, que integra a equipe suíça que é uma das melhores do mundo. 
Conforme o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o atleta teve seu óbito constatado às 11h50. O piloto caiu a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa. Ele perdeu o controle do equipamento, provavelmente porque estava em baixa altura, passou por alguma turbulência e colidiu com o paredão rochoso.

Copa do mundo de parapente em Castelo

Testemunhas viram o momento do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por conta do difícil acesso ao local, o Notaer foi demandado. Inicialmente, uma equipe médica acompanhou a ação com o objetivo de prestar socorro o mais rápido possível. Mas, após busca com duas aeronaves, o corpo foi encontrado já sem vida.  
Inicialmente, os militares tentaram a retirada da vítima, mas o paredão rochoso onde ela estava dificultou a aproximação do helicóptero. Com isso, os bombeiros verificam um ponto de acesso terrestre para chegar até local.
Parapentista morre após sofrer acidente em rampa de voo livre em Castelo
A equipe de resgate do Notaer foi acionada para atender um acidente em uma rampa de voo livre em Castelo Crédito: Divulgação / Notaer
Um dos organizadores da competição, Frank Brown lamentou o ocorrido e afirmou que a prova está suspensa e organização vai se reunir para decidir se cancela o evento ou não.
Até o dia 25 de março, na rampa de Ubá, está marcado para acontecer a Primeira Copa do Mundo de Parapente, que contará com a presença de 125 atletas de 40 países. Trata-se do terceiro evento de parapente em Castelo neste mês.
Na manhã desta quinta-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar informou que uma equipe de resgate trabalhou durante toda a madrugada e a operação para retirada do corpo foi encerrada por volta de 8h. O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil. 

Notaer é acionado para realizar resgate de parapentista em Castelo

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