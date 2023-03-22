Capixabas conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo

Ronicleiton de Jesus (no centro), conquistou o ouro na disputa de lançamento de disco Crédito: Fecades/Divulgação

Ronicleiton de Jesus, da Escola de Ensino Fundamental e Médio Prof. Maria Magdalena Da Silva, de Ponto Belo , conquistou o ouro no lançamento do disco e consagrou-se campeão brasileiro escolar da modalidade. Quem também está trazendo medalha é Raphael Santana, da Escola Nova Carapina, que levou a prata nos 800 metros, deixando para trás 26 atletas de outros estados.

O evento, que acontece até quinta-feira (23), é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), e vale vaga para o mundial escolar da modalidade, que acontecerá em Trabzon, na Turquia, de 19 a 26 de junho.

Os atletas disputam provas de corrida rasa, corridas sobre barreiras, corrida com obstáculos, saltos em altura, distância triplo e vara, arremesso de peso, lançamentos de disco, dardo e martelo.

Os estudantes capixabas que participam da competição passaram pela seletiva estadual, que aconteceu em janeiro, sendo promovida pela Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade). Dos 12 participantes, seis são da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nova Carapina.

O técnico da equipe feminina, Diogo Mello da Rosa, atua na escola e explica que a instituição tem se empenhado em desenvolver o esporte. “Fazemos um trabalho junto aos estudantes para que se desenvolvam na modalidade e isso tem gerado resultados, que pudemos conferir na seletiva estadual. Estamos confiantes que também representaremos bem o Estado na seletiva nacional”, destacou Diogo.

O chefe da delegação capixaba e diretor técnico da Fecade, Danilo Abdalla Guimarães, ressalta sobre a nova geração de atletas capixabas e a oportunidade que os jovens terão em um evento nacional. “Temos atletas capixabas de grande renome no atletismo, como o Paulo André Camilo e o seu pai, e estamos formando uma nova geração de jovens interessados no esporte. A participação num evento nacional deste porte é de suma importância para que esses estudantes tenham a oportunidade de se socializar com atletas de diferentes culturas do nosso país, além de conhecer os inúmeros benefícios que o esporte proporciona para a vida e para a formação como cidadão”, destacou Abdalla.