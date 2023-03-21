Oposto que disputou a Superliga há 16 anos jogará no Capixaba Vôlei Clube

Marcos Junior, jogador da equipe de vôlei do Capixaba Vôlei Clube. À direita, Fábio Luiz, coordenador de projetos da Fesv Crédito: Carlos Alberto Silva

Curiosamente, o elenco do Capixaba conta com um jogador que esteve na primeira equipe que disputou a Superliga. Trata-se do Oposto Marcos Júnior, ou apenas Júnior.

O atleta capixaba disputou a competição na temporada 2006-07, pelo Ingá Alvares. Sua passagem ganhou destaque e chamou a atenção do voleibol europeu.

Júnior atuou por alguns anos em Portugal, passando por equipes como Benfica e Machico, da Ilha da Madeira. Lá, manteve um bom desempenho e chegou a ser o maior pontuador da Liga Portuguesa em duas oportunidades.

Júnior em sua passagem pelo vôlei de Portugal Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

“Eu era muito novo, nunca tinha tido a experiência de jogar um dos torneios mais fortes do vôlei mundial. Pra mim foi uma realização pessoal jogar e ver o Estado investindo no esporte de alto rendimento, pois ter o vôlei na elite sempre foi motivador”, disse o atleta sobre jogar a Superliga.

Retorno

Agora com 42 anos, Júnior estava atuando em equipes de master e disputando torneios para manter a parte física, quando foi convidado para fazer parte do elenco. “Não foi uma decisão fácil, a gente tem limitações por conta da idade, quem foi atleta sabe que é preciso se dedicar ao máximo, estou tendo que me adaptar, mas fiquei muito feliz com o convite. Apesar de disputar contra jogadores mais novos minha parte física esta boa, é um desafio novo e uma felicidade muito grande jogar em alto nível”, contou.

O oposto do Capixaba Vôlei Clube acredita que o elenco montado pode dar trabalho para os adversários. “É um grupo que vem de outros torneios, apesar de novos eles competem em alto nível e estão acostumados. Ainda é cedo para projetar, não conhecemos os adversários, mas pelo grupo montado, acredito que da para brigar de igual para igual”, analisou Júnior.