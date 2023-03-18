Time capixaba de Vôlei que disputará a Superliga é oficialmente apresentado

Na última semana, a reportagem de A Gazeta noticiou a volta do vôlei capixaba ao cenário nacional, após 16 anos da última Superliga disputada por um time do Estado. Na manhã deste sábado (18), foi realizada no auditório da Sesport a apresentação oficial do Capixaba Vôlei Clube, a equipe que irá representar o Espírito Santo na Superliga C, terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
O evento contou com a presença do coordenador de projetos da Federação Espirito Santense de Vôlei (FESV), Fábio Luiz, e do presidente da Federação, Celso Jantorno, além dos atletas e comissão técnica do Capixaba Vôlei Clube.
O elenco já está treinando e conta atualmente com alguns jogadores, mas Fábio Luiz afirma que o grupos ainda não está fechado. “Estamos convidando outros atletas para vir, que queiram participar, de dentro e de fora do Espírito Santo e também estamos para fazer um processo seletivo visando dar oportunidade para todos”, afirmou.
Vale destacar que o projeto conta com o apoio de empresas capixabas e da Lei de Incentivo ao Esporte capixaba (Liec), que auxilia o clube com as despesas de alimentação, viagens e hospedagem.
O elenco do Capixaba conta com o oposto Marcos Júnior, ou apenas Júnior, que esteve no último time do Espírito Santo a disputar uma superliga. “A iniciativa começou bem e tem tudo para dar certo. Para mim é uma realização ainda maior por estar representando o meu Estado e fazer parte desse projeto, onde vou poder contribuir com a minha experiência e vou tentar ajudá-los da melhor maneira possível”, contou Júnior.
A Superliga C exige que parte dos jogadores dos clubes tenham idade sub-21 e sub-23. Por isso, a ideia é formar “duas equipes”: uma juvenil e outra adulta, para que haja uma transição. “Esse projeto não é um sonho meu, do Celso ou da Federação, é um sonho daquele que começou jogando voleibol e não teve a oportunidade de jogar no profissional, e esse sonho nós vamos realizar todos juntos”, explicou Fábio Luiz.