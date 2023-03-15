Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto social

Escolas promovem aulas gratuitas de vôlei em Viana e Guarapari

Nesta quarta (15) e quinta (16), será lançado o projeto “Virando o Jogo”, que oferta aulas de vôlei gratuitas para crianças e adolescentes de 12 a 16 anos matriculadas em escolas públicas e particulares
Redação de A Gazeta

15 mar 2023 às 19:35

Além de ensinar vôlei, o projeto promove qualidade de vida, sociabilização e transformação através do esporte. Crédito: Divulgação
A Federação Espírito-Santense de Voleibol (FESV) vai inaugurar, nesta quarta-feira (15), em Viana, o projeto “Virando o Jogo”, escola que oferta aulas de vôlei gratuitas para crianças e adolescentes de 12 a 16 anos matriculadas em escolas públicas e particulares. O evento será realizado às 18 horas, no Ginásio Poliesportivo José Ribeiro Corrêa, no bairro Vila Bethânia.
Em Guarapari, a inauguração do núcleo ocorrerá nesta quinta-feira (16), no Ginásio Carlos Fernandes Maria de Oliveira, em Itapebussu. A iniciativa busca promover qualidade de vida, sociabilização e transformação através do esporte. Inicialmente, o projeto atende cerca de 200 crianças e o objetivo é ampliar os núcleos de ensino em mais municípios.
O projeto social está acontecendo graças a Lei de Incentivo, que proporcionou a abertura dos núcleos com todo o material disponível, como uniformes, mochilas, bolas, antenas e professores qualificados para dar assistência aos alunos,” afirmou o coordenador de projetos da FESV, Fábio Luiz Magalhães.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Guarapari Viana Vôlei
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados