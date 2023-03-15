Escolas promovem aulas gratuitas de vôlei em Viana e Guarapari

A Federação Espírito-Santense de Voleibol (FESV) vai inaugurar, nesta quarta-feira (15), em Viana, o projeto “Virando o Jogo”, escola que oferta aulas de vôlei gratuitas para crianças e adolescentes de 12 a 16 anos matriculadas em escolas públicas e particulares. O evento será realizado às 18 horas, no Ginásio Poliesportivo José Ribeiro Corrêa, no bairro Vila Bethânia.
Em Guarapari, a inauguração do núcleo ocorrerá nesta quinta-feira (16), no Ginásio Carlos Fernandes Maria de Oliveira, em Itapebussu. A iniciativa busca promover qualidade de vida, sociabilização e transformação através do esporte. Inicialmente, o projeto atende cerca de 200 crianças e o objetivo é ampliar os núcleos de ensino em mais municípios.
O projeto social está acontecendo graças a Lei de Incentivo, que proporcionou a abertura dos núcleos com todo o material disponível, como uniformes, mochilas, bolas, antenas e professores qualificados para dar assistência aos alunos,” afirmou o coordenador de projetos da FESV, Fábio Luiz Magalhães.