Capixabas vendem bala em sinal para realizar sonho de competir fora do ES

Jovens vendem as balas na região de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Os capixabas Wanderson Felipe, de 23 anos e Victor Freire, de 20, vivem a expectativa da disputa do Rio Fall Internacional Open, no Rio de Janeiro e do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, em Barueri, São Paulo . As competições serão realizadas entre 1 e 2 de abril e 29 e 7 de maio, respectivamente.

Para chegar às competições, os jovens demonstram força de vontade nos treinos e também na venda de guloseimas nos semáforos de Jardim Camburi , em Vitória , para conseguir arcar com as viagens e taxas dos torneios.

Wanderson, que é dono de diversos títulos na categoria pena (até 70 kg) e na leve (até 77 kg), conta como concilia os treinos com a rotina de trabalho. “Eu treino duas vezes por dia, de segunda a sexta. Às 11h30 tenho treino de competição, e às 20h tenho o treino comercial. E às vezes faço um terceiro treino às 16 horas quando não estou no sinal vendendo balas, já que estamos lá de segunda a sábado, de 16h até as 18h”, inicia o atleta.

Os atletas trabalham na Avenida Dante Michelini, na capital capixaba, visando adquirir, aproximadamente, R$ 30 mil, que serão utilizados nas viagens para São Paulo e Rio de Janeiro, além do Mundial de Jiu-Jítsu, que será disputado no fim do ano, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Wanderson e Victor miram competições em SP, RJ e até nos Estados Unidos Crédito: Redes Sociais

Como fonte de renda, os atletas contam apenas com a venda das balas nas ruas de Vitória, e contam com o apoio de amigos, familiares e treinadores para o custeio das passagens do dia a dia. Mesmo focados nas disputas fora do Estado, os jovens visam o crescimento pessoal e profissional com o jiu-jítsu. “Minha maior motivação dentro do esporte é buscar títulos e me desafiar diariamente, sempre tentando chegar a grandes lugares e buscando sabedoria dentro e fora das competições”, frisa Wanderson.

Como ajudar?

Para quem quiser ajudar os jovens capixabas, além das vendas nas ruas de Jardim Camburi, eles promovem uma rifa on-line para o auxílio com as taxas e viagens. Por meio do PIX 202.142.297-69, os jovens aceitam doações. Já no Instagram @guaxininwf99 , a rifa no valor de R$ 10 é divulgada com o prêmio de R$ 50 para três ganhadores.